El Parlamento Vasco condena el asesinato de Silvia, la irundarra tiroteada por su expareja en Zaragoza

El Pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de Silvia
El Pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de Silvia - PARLAMENTO VASCO
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 26 marzo 2026 11:01
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VITORIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento Vasco ha guardado un minuto de silencio y ha aprobado una declaración institucional de condena por la muerte de Silvia, la irundarra asesinada a tiros presuntamente por su expareja el pasado sábado en Zaragoza.

A través de una declaración leída por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, al inicio del pleno de este jueves, el Parlamento muestra su condena y expresa su rechazo por la muerte de Silvia, "víctima de otro presunto episodio de violencia contra las mujeres".

El Parlamento muestra su apoyo y condolencia a familiares y personas allegadas a la víctima y extiende su condena a "toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual".

En este sentido, denuncia que la violencia sexista "es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres".

A su vez, la Cámara invita a la ciudadanía a "adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad de mujeres y hombres", e insta a las instituciones a desarrollar "planes integrales dotados de los recursos necesarios para lograr la definitiva desaparición" de la violencia machista.

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