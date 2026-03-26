El Parlamento Vasco condena el asesinato de Silvia, la irundarra tiroteada por su expareja en Zaragoza

El Pleno ha guardado un minuto de silencio en memoria de Silvia - PARLAMENTO VASCO

VITORIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento Vasco ha guardado un minuto de silencio y ha aprobado una declaración institucional de condena por la muerte de Silvia, la irundarra asesinada a tiros presuntamente por su expareja el pasado sábado en Zaragoza.

A través de una declaración leída por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, al inicio del pleno de este jueves, el Parlamento muestra su condena y expresa su rechazo por la muerte de Silvia, "víctima de otro presunto episodio de violencia contra las mujeres".

El Parlamento muestra su apoyo y condolencia a familiares y personas allegadas a la víctima y extiende su condena a "toda manifestación de violencia contra las mujeres o de discriminación sexual".

En este sentido, denuncia que la violencia sexista "es la expresión más grave de las desigualdades entre mujeres y hombres, derivadas de relaciones de poder y de sometimiento de las mujeres".

A su vez, la Cámara invita a la ciudadanía a "adoptar compromisos personales y colectivos a favor de la igualdad de mujeres y hombres", e insta a las instituciones a desarrollar "planes integrales dotados de los recursos necesarios para lograr la definitiva desaparición" de la violencia machista.