El Parlamento Vasco pide "adecuar a las necesidades actuales" la normativa sobre licencias de caza

PNV, PSE-EE y PP acuerdan una enmienda PP que pide medidas para "favorecer el relevo generacional" en la práctica cinegética

VITORIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha instado al Gobierno autonómico a que, junto a las diputaciones forales y las federaciones, analice el decreto sobre la licencia de caza y el examen de aptitud para ejercer esta actividad con el fin de "adecuarlo a las necesidades actuales".

Este emplazamiento dirigido al Gobierno se recoge en una enmienda acordada por el PNV, el PSE-EE y el PP a una iniciativa presentada inicialmente por esta última formación, que finalmente ha sustituido por el texto consensuado con 'jeltzales' y socialistas.

La enmienda ha sido aprobada por el Pleno del Parlamento Vasco con el apoyo de los grupos proponentes y del Grupo Mixto-Vox, mientras que EH Bildu se ha abstenido y el Grupo Mixto-Sumar han votado en contra.

El texto insta al Gobierno Vasco a impulsar medidas "que faciliten y favorezcan el relevo generacional" en la caza, entre las que propone "flexibilizar las convocatorias anuales de los exámenes de aptitud" y "estudiar la viabilidad de crear de nuevas figuras partícipes en la acción de caza y las que se consideren necesarias".

La parlamentaria del PP Ana Morales ha defendido que la propuesta de su grupo es "absolutamente constructiva" y está destinada a "dar visibilidad a las necesidades de la caza", así como a revertir la tendencia que lleva a la "constante" caída en el número de personas que la practican en Euskadi, dado que desde 2020 el número de licencias se ha reducido un 22%.

"RESPETABLE Y NECESARIA"

Por parte del PNV, Aritz Abaroa ha asegurado que la caza "es una actividad respetable, polifacética y necesaria al mismo tiempo", puesto que contribuye al "equilibrio cinegético" y a la "cohesión social" y al desarrollo económico de los entornos rurales en los que de practica.

La parlamentaria del PSE-EE Aroa Jilete ha afirmado que su grupo coincide en la necesidad de "poner en valor" la caza, aunque "siempre que sea respetando también la ley de protección animal" y garantizado la "viabilidad jurídica" de los cambios normativos que puedan aprobarse.

Desde las filas de EH Bildu, Itxaso Etxebarria ha expresado sus "dudas" respecto a la dirección que se pretende seguir con la iniciativa acordada por el PNV, el PSE y el PP, y ha advertido del "riesgo" de que una flexibilización del decreto permita cazar a personas "insuficientemente cualificadas".

La parlamentaria del Grupo Mixto-Vox, Amaia Martínez, ha asegurado que los cazadores "son los mayores animalistas, pero los de verdad, no los urbanitas que no han visto nunca un jabalí". El representan del Grupo Mixto-Sumar, Jon Hernández, no ha intervenido en el debate.