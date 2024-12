Parlamento Vasco pide poner en marcha líneas de avales para ayudar a comprar y alquilar vivienda

PP pide al PNV y PSE que "aflojen la cartera del Gobierno Vasco" y adopten medidas para ayudar a "la clase media" a acceder a una vivienda

VITORIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves instar al Gobierno Vasco que esta legislatura ponga en marcha dos líneas de avales dirigidos a apoyar a jóvenes en la compra de vivienda, y a ayudar a jóvenes y personas vulnerables a cubrir las fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda.

El PP ha llevado al pleno de la Cámara vasca una proposición no de ley que pedía un programa de avales para facilitar la compra de vivienda a personas que no superen los 40 años, familias numerosas y monoparentales y personas por nacimiento o adopción de hijos, que no dispongan de ahorro previo necesario para adquirir su primera vivienda.

Sin embargo, el texto no ha salido adelante y la iniciativa aprobada ha sido la presentada por los grupos en el Gobierno, PNV y PSE, con el apoyo de Vox, la abstención del PP, y el voto contrario de EH Bildu y Sumar.

En el mismo, el Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco a que a lo largo de la legislatura instrumente dos líneas de avales compatibles con las ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) u otras de similares características.

Por un lado, pide una línea dirigida a personas jóvenes, para que puedan completar la financiación del préstamo hipotecario que hayan solicitado o vayan a solicitar en el caso de adquisición de una vivienda; y otra línea dirigida a jóvenes y personas vulnerables, para que contribuyan a cubrir las fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda que hayan suscrito o vayan a suscribir.

En el debate, la parlamentaria del PP Ana Morales ha defendido que "es urgente impulsar medidas de todo tipo para facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo para la clase media que se ha visto expulsada del mercado ordinario", y ha planteado un programa de avales para facilitar la compra de vivienda.

"Somos muy conscientes de que esta no es la única solución. La solución más importante es derogar la Ley del derecho a la vivienda que está tensionando los precios del alquiler y los precios en el mercado de venta", ha reclamado.

"AFLOJAR LA CARTERA"

Por ello, ha pedido al PNV y PSE que "aflojen la cartera del Gobierno Vasco y pongan encima de la mesa medidas financieras y económicas para ayudar a los vascos de clase media que teniendo capacidad para pagar las mensualidades de la hipoteca, no tienen dinero para dar una entrada".

La parlamentaria del PNV Alaitz Zabala ha afirmado que esta iniciativa del PP "no era necesaria porque en el programa electoral del PNV ya estaba contemplado avales para la adquisición de vivienda, y en el programa de gobierno de PNV y PSE hay dos compromisos concretos: avales para la adquisición de vivienda por parte de jóvenes y avales que contribuyan a pagar la fianza del arrendamiento".

Tras recordar que en los presupuestos de 2025 se encuentra la creación de avales para jóvenes, cree que el PP debería votar este viernes a favor de los presupuestos para "mostrar que su postura a favor de los avales es sincera" y ha destacado que en sus enmiendas a las Cuentas vascas, los populares "no han planteado ninguna pregunta ni enmienda sobre este tema".

El parlamentario del PSE Adrián Fernández ha defendido que la enmienda aprobada "es un ejemplo de cómo el Gobierno vasco se adapta a la incapacidad de muchas personas de poder acceder a una vivienda en el mercado libre por los requisitos previos". "Son miles de personas las que se enfrentan a estas barreras todos los días. Los requisitos que ponen las inmobiliarias y los propietarios no solo son excesivos, sino que excluyen deliberadamente a quienes más necesitan un hogar", ha denunciado.

"COMBATIR DESIGUALDADES SOCIALES"

Fernández ha afirmado que "lo público tiene la capacidad de reducir y de combatir las desigualdades sociales" y "solucionar un mal funcionamiento del mercado del alquiler". "Con esta enmienda, que ya estaba en el programa de gobierno, las personas que quieren alquilar una vivienda en el mercado libre lo van a tener un poquito más sencillo y toda la odisea por la que tienen que pasar hoy en día se va a simplificar en gran medida", ha resaltado.

El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha afirmado que la propuesta del PP está recogida en el acuerdo de gobierno del PNV-PSE, y cree que no han llegado a un acuerdo porque "existe una competencia entre ellos para aparecer ante las entidades bancarias como promotores de la medida".

Para Astigarraga, esta iniciativa es "totalmente inaceptable" porque propone que "el riesgo que no está dispuesto a asumir la banca para aumentar el importe de los créditos hipotecarios, lo asumamos con dinero público". "Lo que se está proponiendo es que la banca haga todavía más negocio, pero además con garantía pública, sin asumir mayores riesgos", ha añadido.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, se ha mostrado "absolutamente en contra" de la iniciativa del PP, ya que considera que "este tipo de políticas, van en el sentido contrario al que se necesita para resolver el problema de la vivienda y lo único que pueden hacer es agravar un problema estructural al alimentar un mercado inmobiliario que ya es profundamente injusto y desigual". "Vuelven a recurrir a fórmulas que, en lugar de solucionar el problema del acceso a la vivienda, lo perpetúan", ha insistido.

Por último, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha criticado la política de vivienda "fallida" del Gobierno Vasco y considera estos avales "un parche". "Votaremos sí, pero conscientes de que la solución al problema seguirá estando tan lejana como antes de abordar este debate. Un paso es un paso y esto es importante y lo apoyaremos, pero no implica que aprobemos los presupuestos. Porque que haya una línea que nos parezca bien no quiere decir que el conjunto de los presupuestos sea aceptable", ha añadido.