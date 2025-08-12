Pasa a disposición judicial el presunto autor de la muerte de un hombre en Ribera Alta (Álava)

VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El joven de 23 años detenido como supuesto autor de un delito de homicidio, tras presuntamente causar heridas que provocaron la muerte a otro hombre en una localidad de Ribera Alta en Álava, ha pasado este martes a mediodía a disposición judicial, según han confirmado a Europa Press fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

La Ertzaintza fue alertada alrededor de las diez de la noche del domingo de que un hombre había resultado herido, al parecer, víctima de una agresión junto a una vivienda en Viloria, correspondiente al término municipal de Ribera Alta, en Álava.

Varias patrullas en funciones de protección ciudadana y una ambulancia se desplazaron al lugar de los hechos, comprobando que la víctima, de 34 años, había fallecido. A partir de ese momento, inició la correspondiente investigación para el esclarecimiento de lo sucedido, a cargo del Servicio de Investigación Criminal Territorial de la Ertzaintza en Araba.

Pasada la una de la madrugada de este pasado lunes, el supuesto autor de la agresión, de 23 años, fue localizado en el municipio de Añana, procediéndose a su detención como presunto responsable de un delito de homicidio.