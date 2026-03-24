Pasaia Itsas Festibala suma cinco grandes embarcaciones más a su cuarta edición

Ring Andersen - PASAIA ITSAS FESTIBALA

SAN SEBASTIÁN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pasaia Itsas Festibala ha sumado cinco nuevas grandes embarcaciones a su cuarta edición, que se celebrará del 14 al 17 de mayo. A los ya anunciados Morgenster y Étoile du Roy, se sumarán en la bahía guipuzcoana la goleta Evangelina y el velero de trabajo tradicional bretón Notre-Dame de Rumengol.

El público podrá volver a disfrutar también del Grayhound, La Recouvrance y el Ring Andersen, tres embarcaciones ya conocidas en el festival pasaitarra. A ellas se suman otros barcos como el Saltillo, el Aita Mari y el Mater. Todas ellas superan los veinte metros de eslora, destacan por su "porte espectacular" y serán visitables para los asistentes al PIF.

La bahía de Pasaia acogerá alrededor de un centenar de embarcaciones de menor tamaño, tradicionales o clásicas, tanto de asociaciones como de particulares. Para este tipo de naves continúa abierta la inscripción a través de la página web del festival.

Construida en 1912 en O Freixo, la goleta Evangelina es posiblemente, una de las pocas embarcaciones de su época que continúa navegando. Tras haber trabajado a motor como barco bateeiro en los años sesenta - dedicado al cultivo y recogida de mejillones en bateas-, fue restaurada en 2007 en los astilleros Catoira de Rianxo, recuperando su configuración original.

Con 18,75 metros de eslora total y un aparejo de dos palos con velas mayor y mesana, además de génova y foque, está preparada para travesías largas. Con capacidad para 12 personas más tripulación, continúa participando en eventos culturales y actividades educativas vinculadas al mar.

Procedente de la rada de Brest (Bretaña), la Notre-Dame de Rumengol es un velero de trabajo tradicional construido en 1945 y clasificado como monumento histórico desde 1991. Durante décadas transportó mercancías a lo largo del litoral atlántico francés.

Es una de las últimas grandes gabarras de carga tradicional en activo en Bretaña. Rescatada en 1981 por la asociación An Test, fue restaurada y desde entonces navega principalmente para actividades culturales, turísticas y educativas.

Por su parte, el lugre británico Grayhound está inspirado en los barcos de contrabando y comercio costero del siglo XVIII, mientras que la goleta francesa La Recouvrance es réplica de un aviso militar del XIX y embajadora marítima de Brest y el ketch danés Ring Andersen participa como representante de la tradición naval escandinava.