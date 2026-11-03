Paul Pen presenta este jueves en Bilbao su nueva novela "Fuegos Artificiales", un thriller sobre una fuga adolescente

Paul Pen - E. P. V. RUBAUDONADEU

BILBAO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El autor madrileño Paul Pen presenta este jueves en Bilbao su nueva novela "Fuegos Artificales", un thriller sobre la huida de dos adolescentes problemáticos que el mismo define como un relato "psicológico, dramático y emocional".

La presentación de la nueva novela de Pen, editada por Plaza Janés, tendrá lugar el jueves, a las 19.00 horas en la librería Elkar de la calle Pozas con entrada libre.

Según han indicado desde la editorial, Pen inicia el relato en torno a un internado, dos adolescentes problemáticos y una huida por carretera, elementos clave de la novela con la que el escritor español regresa a las librerías.

Pen vuelve a arrancar su nueva creación literaria en un espacio cerrado, como ya hiciera en "El Brillo de las Luciérnagas", con la que se consagró, y desde donde reivindica el poder narrativo de los "micromundos".

"Hay algo que atrae en las historias de gente encerrada, con ganas de huir, es algo que me interesa en particular", apunta el escritor, en una entrevista a Europa Press, en la que también subraya la influencia de las "road movies" como Thelma y Louise en este libro, ya que: "siempre supe que iba a escribir una historia de una fuga por carretera".

Como autor, Paul Pen pone en primer plano la relevancia de trabajar el aspecto emocional y psicológico de la trama y de sus personales, un "aspecto importantísimo en cualquier historia", reconoce, porque permite establecer "la conexión real del lector con los personajes".

"Que de verdad te importen los personales da mucho valor a una historia, la hace más memorable y no solo puro entretenimiento", traslada en su encuentro con Europa Press.

"Fuegos Artificiales" presenta a dos protagonistas, dos adolescentes diamentralmente opuestos que traman la huida de un internado, que "comienza muy eufórica" pero guarda un "giro siniestro", advierte.

Los protagonistas, Uve y Jota generan, así, "el tipo de energía que se crea entre personalidades opuestas y complementarias" aunque, precisa, se trata de "una energía diferente, propia, que los lleva a hacer cosas que no hubiesen hecho nunca si no se hubiesen encontrado", apostilla el escritor.

Sin embargo, la elección de protagonistas adolescentes no le resta perspectiva adulta al trabajo, que habla "de algo muy humano, y muy adulto, como es la pérdida de la inocencia y la búsqueda de la identidad", el sentimiento de "encierro" en la propia vida y la "pulsión por escapar". "Por muy adultos que seamos, muchas veces nos falta encontrar nuestro sitio", señala Paul Pen.

MIRADA INOCENTE SOBRE LO TRUCULENTO

En todo caso, Paul Pen sí reconoce una predilección por los personajes juveniles e infantiles en sus novelas, algo que, argumenta, utiliza como contrapunto para historias "muy truculentas". "Me permite darle un toque de inocencia a temas muy tremendos, una parte de ternura a historias que son muy oscuras", destaca.

De su trabajo, él mismo también destaca la presencia central del suspense, "la parte emocional" de las tramas y, sobre todo, "la sensación de inmersión" para el lector. "Es algo que yo busco y que mis lectores me repiten mucho que les ha pasado", apunta.

Para alcanzarlo, Pen recurre a una "literatura muy sensorial" en la que cuida y trabaja de manera especial "los detalles y las sensaciones" ya que, según detalla, "como trabajo con espacios pequeños, es importante trabajar mucho con los pequeños detalles", reconoce.

Paul Pen es un autor prolífico, con ocho novelas en 15 años aunque le gustaría "serlo más", bromea, argumentando que siempre se marcó el objetivo de "escribir una novela al año".

Esa meta, reconoce, se topó de frente con el trabajo que suponía escribir un libro compaginando su actividad con otros trabajos aunque, tal y como confiesa seguidamente, "ahora que puedo dedicarme solo a escribir, mi intención es sacar una novela al año", apunta, algo que ya ha logrado tanto en 2024, con "A un lado de la carretera, como en 2025, cuando publicó "El Canto de los Grillos" y también este 2026, con "Fuegos Artificiales". De hecho, tal y como confirma Pen, ya trabaja en un próximo thriller que tiene pensado editar en 2027.

EL AUTOR

Paul Pen (Madrid, 1979) es escritor, guionista y autor de referencia dentro del thriller psicológico contemporáneo que debutó en 2011 con "El aviso", que fue galardonado con el Premio de Talento FNAC y adaptado al cine en 2018.

Además, es autor de "El brillo de las luciérnagas", traducida a varios idiomas, "La casa entre los cactus", que también fue adaptada al cine por el propio autor y llegó a las salas en 2022, "Un matrimonio perfecto" (2019), "La metamorfosis infinita" (2022) y "A un lado de la carretera" (2024).

También ha publicado las colecciones de relatos "Trece historias" y "Relatos a medianoche" y sus obras traducidas al inglés han alcanzado en Estados Unidos lo más alto de las listas de ventas, superando los 200.000 ejemplares vendidos.