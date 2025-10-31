Paul Urkijo inaugura con 'Gaua', una "oda a la libertad", la 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Paul Urkijo inaugura este viernes con su tercer largometraje 'Gaua', una "oda a la libertad" y un "gran y épico homenaje" a la cultura y mitología vascas, la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián.

En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, Urkijo, acompañado de los intérpretes del filme Iñake Irastorza, Erika Olaizola y Xabi 'Jabato' López, así como del productor Ander Sagardoy y del director de la Semana, Josemi Beltrán, han presentado este filme que da inicio, por primera vez en el Kursaal donostiarra, a este festival y que se estrena en cines el 14 de noviembre.

'Gaua' cuenta una historia de amor donde las leyendas se hacen realidad, se "resignifica" a la figura de las brujas y se hace "una oda a la libertad" a través de las "luces que hay en la oscuridad" para hablar de la "represión por motivos políticos" de la Inquisición, pero también la que se da en la actualidad "en la actualidad con mentiras y estructuras de violencia y terror", como el cineasta ha explicado está ocurriendo en Gaza o en las redes sociales.

"La película tiene esa naturaleza", ha señalado el cineasta, que ha invitado al público a acudir al cine y "gozar" de 'Gaua', que es "un homenaje grande y épico a nuestra mitología y leyendas". Para ello toma hechizos, leyendas, ritos, bertsos vascos recogidos por el sacerdote y antropólogo José Miguel de Barandiaran y rellena "huecos" desde lo fantástico, siempre "con gran respeto", para ensalzar "lo poético".

Respecto a la secuencia del aquelarre con la que se cierra el filme, Urkijo ha indicado que recrearon un bosque en plató y rodaron un plano secuencia en un día para entrar en ese "mundo loco" a través de la coreografía y la música. Por su parte, Sagardoy ha reconocido que rodar este film ha sido "un reto" en diferentes sentidos, ya que supone "un nuevo camino" y están "muy orgullosos" del resultado y "con ganas de compartirlo" con el público.

"UN HONOR"

Beltrán ha incidido en que es "un honor" para la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián estrenar este filme y ser testigos de cómo ha ido "creciendo" Urkijo.

La 36 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, ofrecerá desde este viernes hasta el 7 de noviembre, un total de 30 largometrajes, 36 cortometrajes y cuatro capítulos de televisión. La película estadounidense 'Primate' (2025), de Johannes Roberts, clausurará esta cita con 22 títulos en su Sección Oficial.