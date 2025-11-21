Pedrosa dice que todos, centros públicos y concertados, "se deben implicar" en la respuesta a los retos educativos

VITORIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha subrayado que todos los agentes implicados en este ámbito, los centros públicos y los privados financiados con fondos públicos a través de conciertos, "se deben implicar" en la búsqueda de respuestas a los "complejos" desafíos educativos que implican los cambios demográficos y sociales.

Pedrosa ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del PP sobre los conciertos educativos a través de los que se financia con fondos públicos a centros de enseñanza privados.

La parlamentaria del PP Muriel Larrea ha lamentado que haya partidos políticos que "plantean la eliminación de conciertos para reforzar exclusivamente la red pública", y ha advertido de que una medida de ese tipo "podría provocar segregación y limitar la libertad de elección".

Por ese motivo, ha asegurado que "la concertación no es un gasto superfluo, sino una herramienta estratégica que permite mantener el equilibrio y la diversidad en el sistema educativo".

En su respuesta, Pedrosa ha recordado que la diversidad social "ha aumentado", y que "la realidad de las aulas se ha transformado", con lo que las necesidades educativas "también" se han incrementado.

"REORIENTAR SERVICIOS"

La consejera ha añadido que es necesario "abordar" esta "complejidad", y que el Departamento de Educación "está haciendo un esfuerzo en reorientar la prestación de servicios educativos en ambas redes para adecuarnos a un nuevo tipo de alumnado y, sobre todo, para la mejora educativa".

Pedrosa ha subrayado la necesidad de dar respuesta, "también en la red concertada", a los desafíos derivados de la evolución demográfica, la respuesta al alumnado y la diversidad "desde la equidad y la inclusión". "Todos nos tenemos que implicar en este proceso", ha subrayado.

La consejera ha explicado que la concertación con centros privados para el curso 2025-2026 "lleva aparejada un aumento en la dotación de recursos para necesidades educativas especiales y información profesional". "Para el próximo año hemos mejorado la financiación de la escuela concertada", ha destacado.

En referencia a la necesidad de atender a nuevo alumnado, ha explicado que "estamos hablando de la llegada de 8.000 alumnos en el curso anterior" y que "vamos por la misma senda este curso".

En este sentido, ha subrayado que el Gobierno Vasco "tiene muy claro que no va a dejar a nadie atrás" y que "a todos los alumnos y alumnas se les va a dar una respuesta".