La película 'El hoyo' inaugurará el 26 de octubre la 30 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 30 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián se inaugurará el sábado 26 de octubre con la proyección en el Teatro Principal de la película vasca 'El hoyo' (2019), producida por Basque Films y dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia.

'El hoyo' es el primer largometraje dirigido por el bilbaíno Galder Gaztelu-Urrutia, responsable de los cortometrajes '913' (2004) y 'La casa del lago' (2014). El guión ha sido escrito por David Desola y Pedro Rivero según una idea del primero. Está protagonizado por Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, Emilio Buale y Alexandra Masangkay.

Por otra parte, el cineasta japonés Hideo Nakata visitará San Sebastián por primera vez para presentar su nueva película, 'Sadako', que actualiza la saga de 'The Ring'. Nakata es uno de los directores japoneses más importantes del género de terror desde que dirigió en 1998 la fundacional 'The Ring', responsable de, entre otras muchas, 'Dark Water' (2002), 'Kaidan' (2007), 'The Complex' (2013) o 'Ghost Theater' (2015).

Los abonos para el Teatro Principal de la 30 Semana de Cine Fantástico y de Terror se pondrán a la venta el viernes 18 de octubre (entre las 16.00 y las 20.00 horas) en la taquilla del Teatro Principal.

Los abonos para el Victoria Eugenia se podrán adquirir a partir del lunes 21 de octubre a las 16.00 horas en la taquilla del propio teatro. Ese mismo día y a la misma hora comenzarán a venderse las entradas sueltas para los dos teatros, que podrán adquirirse en ambas taquillas y a través de la web de Donostia Kultura.

En la Sección Oficial de la Semana se proyectarán 'Amigo' (2019), de Óscar Martín; 'Bliss' (2019), de Joe Begos; 'Bullets of Justice' (2019), de Valeri Milev; 'Darlin' (2019), de Pollyanna McIntosh; 'It Comes / Kuru' (2019), Tetsuya Nakashima; 'Little Monsters' (2019), de Abe Forsythe y protagonizada por Lupita Nyong'o; 'The Pool' (2018), de Ping Lumphapleng; 'Rabid' (2019), de Jen Soska y Sylvia Soska; 'The Room' (2019), de Christian Volckman; 'Sadako' (2019), de Hideo Nakata; y 'Vivarium' (2019), de Lorcan Finnegan.