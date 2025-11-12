Pérez Iglesias apuesta por formación terciaria y capacidades tecnológicas multiusos para afrontar el futuro

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, debate en el tercer panel de la jornada ‘Euskadi hacia el futuro’. - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha apostado este miércoles por la formación terciaria y por dotar a las personas de capacidades tecnológicas multiusos para afrontar de manera exitosa el futuro, ya que, a su juicio, lo importante es tener el capital humano necesario para abordar los retos que puedan venir.

Así se ha puesto de manifiesto en la mesa redonda 'Conocimiento y transformación digital' que se ha celebrado este miércoles en el marco del encuentro 'Euskadi hacia el futuro' organizado por Europa Press.

En este panel, moderado por la directora general de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes, junto al consejero han participado el responsable de negocio para sector público de AWS en España, Óscar Sanz; la Head of de Regulación, Relaciones Institucionales y Comunicación Externa de DIGI, Mónica Barrera; el IBM Quantum, Business Development Executive, Mikel Díez; el presidente de Sarenet, Roberto Beitia; y la head of Digital & IT de Viralgen, María Iglesias.

En su intervención, el consejero ha señalado que el futuro es "bastante opaco" y, ante esa situación, más que optar por determinadas líneas y áreas de actividad económica, se debe "apostar por determinadas capacidades, y sobre todo capacidades de multiusos" que permitan para "hacer frente a retos y necesidades muy diferentes".

Así, ha abogado por una apuesta decidida por la formación terciaria, lo que incluye la formación universitaria y los ciclos formativos superiores, y por formación en "tecnologías multiusos", como cuánticas o Inteligencia Artificial (IA).

"Si eso lo tenemos claro yo creo que, incluso con relativa independencia, con respecto a qué es lo que ocurra en ese futuro opaco, estaremos bien pertrechados para hacerle frente y en cada momento estaremos en condiciones de aprovechar las oportunidades que surjan", ha considerado para advertir de que, si no se dispone de ese capital humano y de ese nivel de competencias multiusos, puede haber "costos tremendos".

En el presente, para generar ese ecosistema de cultura e innovación, el Gobierno Vasco destaca sus políticas de ciencia e innovación, que tienen una parte de ciencia, centrada en la generación de conocimiento en prácticamente todos los campos del saber, ya que es "la forma de nutrir a las universidades", ha dicho.

En segundo lugar, ha citado los centros que generan conocimiento, como los Centros de Investigación Básica y de Excelencia (BERC), los centros de investigación cooperativa, relacionados con sectores económicos e industriales, y los centros tecnológicos, que tienen más relación con las empresas.

RELACIÓN "ÍNTIMA" ENTRE EMPRESAS Y CONOCIMIENTO

Para apoyar a la industria en la búsqueda de talento, el consejero ha indicado que hay dos esferas. La primera, ha dicho, pasa por fomentar una "relación más intensa y fructífera entre el mundo de la generación del conocimiento y el mundo de la empresa" y la segunda "cómo conseguirlo".

Según ha señalado "Europa no lo ha conseguido", ya que "no engancha bien el mundo del conocimiento y la transformación de ese conocimiento en productos y servicios".

La receta que propone es "una relación muy íntima entre las empresas y los centros donde se produce conocimiento, porque de ese conocimiento, de esa relación, de esa interacción, es de donde surgen las preguntas y las respuestas que pueden dar resultados".

Otra de las aristas en las que ha puesto el foco es en ser conscientes de que hay que elegir unas áreas y renunciar a otras. En este sentido, ha señalado que el Gobierno se propone crear un centro de estudios avanzados porque piensa que en unas áreas hay potencial, puede mejorar y se puede traer talento de fuera. Además, existen otras apuestas que a lo mejor no implican tanto a la universidad, sino a centros de investigación o tecnológicos.

No obstante, ha alertado de que "atraer talento de fuera a Euskadi es muy difícil" debido al coste de la vivienda. A su juicio, es necesario alinear las políticas de vivienda, ya que tener "un proyecto de vida en Euskadi es complicado" para la juventud y para las personas altamente cualificadas que se quieren atraer.