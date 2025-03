Pérez Iglesias dice que trabajan para dar solución "a corto plazo" a afectados por la anulación homologación de títulos

Afirma que si el euskera es "un problema" para atraer talento "habrá que abordarlo, pero sin ponerse demasiado nerviosos"

BILBAO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha asegurado que se está trabajando para dar una solución "a corto plazo" a los afectados por la anulación del traspaso de la homologación de títulos extranjeros, unas 200 personas en Euskadi.

Pérez Iglesias ha intervenido este miércoles en un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, en el que se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de anular en su totalidad el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril por el que se traspasan a Euskadi funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español.

Según ha indicado, "se está trabajando entre el Gobierno vasco y español en dos posibles soluciones para dos plazos de tiempo". Tras señalar que "se ha suscitado un problema claro y es que el Supremo ha entrado en una cuestión competencial", ha dicho que, si no está "equivocado", es "la primera vez que ocurre esto" y es "anómalo" porque "esto debería ser cuestión del Constitucional".

Pérez Iglesias ha afirmado que, "si se está tratando de la constitucionalidad de un acuerdo como este, parece que lo lógico es que sea el Constitucional", al tiempo que ha dicho que "la solución de este asunto requiere tiempo, porque probablemente requiera algún cambio legislativo".

"A MÁS CORTO PLAZO"

Por otro lado, para tratar de resolverlo "a más corto plazo", ha indicado, también se están valorando distintas posibilidades, en las que no ha querido entrar por considerar que, de hacerlo, "probablemente introduciría una variable que generaría algún efecto indeseado".

En cualquier caso, ha insistido en que "se está trabajando, evaluando diferentes posibilidades para este corto plazo", porque "hay 200 personas que tienen el expediente en nuestro Departamento que no pueden hacer uso de su título en este momento" y, "si trasladan el título a Madrid, esto las condena a esperar durante años".

"Estamos hablando de miles de títulos en el Ministerio de Universidades en Madrid y, por lo tanto, estamos tratando de ver si hay alguna forma de poder dar una solución a estas personas a corto plazo. Pero no puedo adelantar más", ha concluido.

EUSKERA

Por otro lado, preguntado por las declaraciones del presidente de Kutxabank, Antón Arriola, en las que pidió un modelo educativo accesible para atraer talento extranjero ya que el euskera es "limitante", Pérez Iglesias ha afirmado que "obstáculos hay muchos".

Según ha afirmado, la "inquietud por el futuro" está motivando a cierta gente pensar en volver a Euskadi y cree que "quienes están pensando en volver están prescindiendo de la cuestión del sueldo, y están volviendo por otras razones, porque la tierra tira".

No obstante, ha reconocido que "para cierta gente la cuestión del euskera, dependiendo de la edad o de la edad de los hijos, puede ser un problema".

En ese sentido, ha afirmado que, si el euskera "es un problema, habrá que abordarlo, pero sin ponerse demasiado nerviosos, porque mucho más problema es el precio de la vivienda y pagar un alquiler en Donosti o Bilbao, porque ya prácticamente no hay y en muchos portales de viviendas se han retirado las ofertas de alquiler". "Estos son problemas", ha afirmado.

"Lo que tenemos que hacer nosotros es generar las mejores condiciones posibles para hacer ciencia en nuestras universidades y en nuestros centros de investigación, las mejores posibles, no más, y esto lo estamos haciendo", ha asegurado.

El consejero ha destacado que Ikerbasque "está consiguiendo atraer personas de talento". "Habrá quienes puedan ofrecer más sueldos, habrá quienes solo tengan que vivir en castellano en el lugar al que van y habrá quienes prefieran trabajar aquí porque aquí tendrán mejores condiciones para hacer investigación", ha dicho.

DEFENSA

Preguntado por si es partidario de la incorporación de los currículos universitarios y a los títulos propios enseñanzas que tengan que ver con las industrias de defensa y espacio, ha recordado que la propuesta de títulos compete a las universidades y, "llegado el caso, si las universidades entienden que deben hacer una oferta en determinado campo, ya la evaluaríamos".

En esa línea, ha añadido que el de la seguridad es un asunto "en el que uno puede tener las ideas que mejor entienda" y, tras mostrar su respeto a los pacifistas, ha considerado que "lo que ha ocurrido en Europa en el último quinquenio es gravísimo y lo que ha ocurrido en el último año añade gravedad".

"Europa es, en este momento, una amalgama de estados indefensos", ha afirmado, para señalar que "Europa nació para la paz y, por lo tanto, no preveió una circunstancia como la que se está produciendo ahora".

Pérez Iglesias ha advertido que, ahora, "hay amenazas bélicas tangibles, además de otro tipo de amenazas", como el "problema de primer orden de la ciberseguridad, incluso más que el de la amenaza de una confrontación bélica clásica basada en armamento clásico".

Según ha indicado, se puede decir que "no me quiero defender o no apuesto por la seguridad", o que "hay que apostar por la seguridad, y yo lo tengo claro que hay que apostar por la seguridad". No obstante, ha afirmado que él "no es quién para decir si se tienen que implantar estudios de esto o de aquello, eso no me toca", al tiempo que ha considerado "mal atacar" desde determinados ámbitos universitarios a empresas que consideran que colaboran con la carrera armamentística.

Por otro lado, sobre la inclusión de preguntas sobre el terrorismo en Euskadi en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), Pérez Iglesias ha defendido que "ETA es parte de nuestra historia y debería figurar en los currículos". "Es nuestra historia, ¿por qué no se va a estudiar".

Además, preguntado si caben más universidades privadas en Euskadi, ha respondido que, "por caber, pueden caber, pero, en este momento, la verdad es que tenemos una oferta rica y diversa" y ha destacado que "las cuatro instituciones que en este momento están ofreciendo formación universitaria son distintas, pero complementarias". "Tampoco me parece que es bueno que haya muchas y creo que hay alguna comunidad autónoma donde no se ha tenido el rigor que debería haberse tenido", ha valorado.

TASAS UNIVERSITARIAS

En cuanto a las tasas en la universidad pública, Pérez Iglesias ha reconocido que hace unos años proponía subirlas y ha dicho que "lo propondría ahora, pero sería inútil, porque legalmente no podemos hacerlo", aunque le parece que sería "lo más razonable".

Tras indicar que el gasto por tasa en la universidad pública en Euskadi es "el tercero o cuarto más bajo del Estado", ha dicho que "habrá quien piense que esto está muy bien, incluso que pudiera ser gratis, pero nada es gratis, porque esto sale de los impuestos y los impuestos, por progresivos que sean, ya sabemos que los pagan quienes los pagan".

El consejero ha considerado que las becas "son y pueden ser más generosas", ha señalado la necesidad de "ser conscientes de que cuando estamos abaratando el acceso a los estudios universitarios, quizás lo facilitemos, pero lo que estamos haciendo es haciendo recaer el coste de la educación sobre las familias de menos posibilidades, que son, al final, para quienes el pago de impuestos puede ser más gravoso".