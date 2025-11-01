Periodistas alemanes especializados en turismo visitan Álava en una campaña para promocionar el territorio en Alemania

VITORIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de periodistas alemanes especializados en viajes ha visitado esta semana los principales recursos turísticos de Álava en el marco de la campaña de promoción 'EntdeckenSie Álava', impulsada por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para dar a conocer el patrimonio natural, histórico y enogastronómico del territorio en Alemania.

Según ha trasladado la Diputación Foral de Álava en un comunicado, la delegación germana, integrada también por una empresa especializada en la comercialización de viajes a España, ha estado compuesta por profesionales de prensa tradicional y medios 'online' centrados en viajes, gastronomía y enoturismo.

Durante su estancia han recorrido la Almendra Medieval de Vitoria-Gasteiz, incluida la Catedral de Santa María y el Museo BIBAT; el Valle Salado de Añana; diversas villas medievales y bodegas en Rioja Alavesa; así como los paisajes de Aiaraldea y Montaña Alavesa "donde también han disfrutado de experiencias gastronómicas locales", han detallado.

Este viaje de familiarización se celebra un mes después de la presentación de la oferta turística de Álava y su capital en Hamburgo, en un acto dirigido a agencias de viaje, turoperadores y medios alemanes. Ambas iniciativas forman parte de la estrategia de promoción 'EntdeckenSie Álava', cuyo objetivo es atraer al público alemán y fortalecer la presencia del territorio en un mercado considerado estratégico por su población, perfil viajero y capacidad económica.

La diputada foral de Empleo, Comercio y Turismo, Cristina González, ha destacado que "una vez alcanzados los primeros objetivos en Francia, Italia, Bélgica y Portugal, estamos dando a conocer ahora nuestra oferta de patrimonio, naturaleza y enogastronomía en Alemania, un mercado con gran potencial para las empresas turísticas alavesas".

En ese sentido, González ha recordado que Alemania "es el país más poblado de la UE con 85 millones de habitantes, el quinto del mundo en PIB y con una renta per cápita superior a los 66.000 dólares".

Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo, María Nanclares, ha subrayado que Vitoria-Gasteiz "mantiene una importante vinculación industrial con Alemania que queremos trasladar ahora al ámbito turístico con una oferta de calidad que va más allá del tradicional sol y playa".

Según ha indicado, la ciudad atrae a un público alemán "interesado en el patrimonio, la naturaleza, la gastronomía y las tradiciones, y que encuentra en nuestro destino una experiencia auténtica y satisfactoria".

'EntdeckenSie Álava' da continuidad a las desarrolladas en los últimos años en mercados europeos estratégicos como Francia, Italia, Bélgica y Portugal, con el objetivo de "consolidar Álava como destino turístico de calidad, sostenible y accesible", ha expresado la Diputación.

Las acciones de promoción internacional se han extendido también este año al sur de Francia, donde una delegación alavesa participó en septiembre en el encuentro profesional 'La Ola' celebrado en Toulouse, para mostrar la oferta turística del Territorio Histórico a agencias y profesionales del sector.

La estrategia conjunta de la Diputación y el Ayuntamiento está ofreciendo resultados "muy positivos", han informado, ya que, según las cifras de la Diputación, el número de viajeros extranjeros alojados en Álava ha crecido un 37% en los últimos cinco años, y las pernoctaciones se han incrementado un 53% en el mismo periodo.