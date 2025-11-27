El pianista James Rhodes recalará el domingo en el Kursaal de San Sebastián con su espectáculo 'Manía'

Archivo - El pianista y escritor James Rhodes posa para Europa Press, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). El escritor de origen británico, es conocido por su activismo en la denuncia contra los abusos sexuales en la infancia. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pianista James Rhodes recalará el domingo en el Auditorio Kursaal de San Sebastián con su espectáculo 'Manía', en el que interpreta obras de Frédéric Chopin, Johannes Brahms y Serguéi Rachmaninov.

El concierto comenzará a las siete de la tarde. Rhodes, pianista español nacido en Gran Bretaña, ofrece en 'Manía' una experiencia "distinta a los recitales tradicionales", según explican desde la promotora Grey Coda.

En sus conciertos, Rhodes interactúa directamente con el público, hablando de las obras que interpreta, por qué las eligió y el contexto en el que se compusieron. Además, comparte la historia de su vida y cómo la música, en especial la de Bach, le ayudó a superar obstáculos.

La carrera de Rhodes despegó en 2009, cuando su primer mánager lo animó a grabar su primer CD. Desde entonces, ha publicado numerosos álbumes y libros, incluyendo su libro 'Instrumental. Memorias de música, medicina y locura' y actualmente tiene su propio programa el La SER 'En Clave De Rhodes'.