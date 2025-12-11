El PIN abre sus puertas el sábado en el BEC con un gran espacio de diversión, creatividad y encuentro intergeneracional

Archivo - Actividades del PIN, en Bilbao Exhibition Centre (BEC) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bilbao Exhibition Centre abrirá este próximo sábado una nueva edición del Parque Infantil de Navidad/Umeen Gabonetako Parkea (PIN/UGP), que volverá a convertir los pabellones 1, 3 y 5 del recinto en un gran espacio de diversión, creatividad y encuentro intergeneracional.

La edición de este año, que será la número 59, se celebrará hasta el 5 de enero y contará con numerosas actividades, propuestas participativas y momentos muy especiales, entre ellos la visita de Olentzero y Mari Domingi los días 13 y 14 de diciembre, durante toda la jornada.

El horario general será de 11.00 a 20.00 horas, exceptuando los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que será de 11.00 a 17.00 horas. Los días festivos (25 de diciembre y 1 de enero) el PIN-UGP permanecerá cerrado. Además, los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre el PIN abrirá en horario especial de 10.00 a 20.00 horas.

Entre las propuestas ofertadas, BBK Klima presentará un espacio dividido en cinco áreas: el circuito "Uraren zikloa" donde el ciclo del agua se vive desde dentro de zorbing balls, "Berdintasunaren Biderantz", un escape room para el fomento de la igualdad, "Negutegia", un hinchable-invernadero donde aprender sobre frutas y verduras, el juego activo que busca sensibilizar sobre los retos ambientales "Planetaren Zaindariak" y una amplia zona de relax.

PISTA DE HIELO

La Diputación Foral de Bizkaia vuelve con su clásica pista de hielo y Bizkaibus, por su parte, participará con un stand repleto de propuestas tecnológicas y educativas para sensibilizar sobre la movilidad sostenible -como Bizkaibus Arcade Megamix, un juego de destreza con canicas, la carrera "Bizkaia Bizkaibus Marble Race" y un circuito de habilidad con autobuses teledirigidos.

El Gobierno Vasco propondrá un laberinto experiencial en madera, con un recorrido que muestra las decisiones, valores y etapas de la vida, desde la infancia hasta la juventud, donde cada zona representa un momento vital y un valor que el Gobierno Vasco quiere impulsar.

Por su parte, el Ente Vasco de la Energía habilitará un circuito de karts eléctricos y Garbiker acercará un escape room familiar, acompañado de juegos como la pesca de envases o arcades.

Interbiak también contará con un espacio muy participativo, en el que se expondrán los trabajos presentados al concurso "La sonrisa de Olentzero y Mari Domingi", junto a varias actividades: un área de coches y carreteras para crear circuitos con materiales reutilizados; talleres creativos adaptados por edades que combinan manualidades, experimentación y educación en valores; una zona de simuladores de conducción y juegos arcade para promover la seguridad vial de forma inmersiva; y el túnel de Interbiak, una experiencia que recrea una obra subterránea real con retos y enigmas a resolver.

SKATE

Laboral Kutxa acercará un espacio dedicado al mundo del skate, con clases de iniciación, sesiones libres tuteladas, una miniramp surfskate y una miniramp kids, fomentando la práctica del deporte urbano entre niñas y niños. Por su parte, Autoridad Portuaria de Bilbao sumará a este recorrido sus camas elásticas y Telepizza contará con una zona de juegos interactivos educativos que fomentará el aprendizaje activo.

Además, Metro Bilbao estará presente en el PIN del 13 al 19 de diciembre con una propuesta especial que combinará una pequeña exposición con actividades participativas y manualidades inspiradas en el metro.

El área de atracciones del PIN llegará este año más completa que nunca, con 33 propuestas diseñadas para ofrecer experiencias variadas a niñas y niños de todas las edades. La oferta abarca desde atracciones para peques -como Baby Cadenas, Baby Hommer Simpsom, Scalextric, Txiki Park o las Tortugas Ninja infantiles- hasta atracciones pensadas para quienes buscan emociones más intensas, como el Saltamontes, el Toro Mecánico, el Balancé o los autos de choque. Entre todas ellas, destaca especialmente "El Martillo", una de las novedades de la edición.

Por otro lado, el Espacio STEAM Gunea ocupará un lugar destacado como zona innovadora diseñada para despertar vocaciones científicas entre los más pequeños. Su programación incluirá talleres sobre bioquímica, electricidad, luz, biodiversidad y creación artística; retos sobre biología, tecnología, matemáticas, robótica y física entre otros, además de espectáculos centrados en la electricidad o el funcionamiento del cerebro.

CULTURA DE PREVENCIÓN

En este mismo espacio, Iberdrola incorporará una serie de juegos orientados a fomentar la cultura de la prevención entre las personas más jóvenes. Asimismo, se habilitarán varios puntos de visita autónoma con minirobots, gafas de realidad virtual, microscopios y materiales de exploración.

A lo largo del certamen, federaciones vizcaínas de distintas disciplinas dinamizarán varias actividades: el Campeonato de PIN de Navidad de Baloncesto y el Campeonato de PIN de Navidad de Balonmano, el Túnel de Bateo de Béisbol, el VIII Torneo de Navidad de Miniatletismo y la zona de Tenis de Mesa, con formación, exhibiciones y torneos. Además, el programa deportivo incorporará la VIII Carrera de Navidad del PIN el 5 de enero, una prueba abierta a toda la familia y limitada a 600 personas participantes.

Para tomar parte, será necesario formalizar la inscripción previamente y recoger el dorsal correspondiente. Durante los días 13, 14 y 15 de diciembre, el recinto adaptará iluminación y sonido para crear un entorno más calmado que facilite la participación de personas con diversidad funcional. Además, quienes presenten la Tarjeta Acreditativa de Discapacidad podrán acceder a dos entradas a precio reducido y utilizar la pulsera de entrada y salida libre, lo que les facilitará una experiencia cómoda y accesible.

Cruz Roja Bizkaia habilitará un punto de recogida de juguetes nuevos, no bélicos, no sexistas y educativos. BEC pondrá a disposición de los visitantes un servicio de pulseras identificativas de seguridad para facilitar el control de los pequeños. Para hacer uso de ello se deberá acudir al punto de información del atrio, ubicado cerca del Pabellón 1.