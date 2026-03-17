Piquetes de la huelga general cortan carreteras con árboles y neumáticos en el Alto de Kanpazar y en el de Trabakua

Carteles con motivo de la huelga general del 17 de marzo en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Piquetes de la huelga general convocada para este martes en Euskadi por ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru han cortado a primera hora de la mañana diversas carreteras con árboles y neumáticos en el Alto de Kanpazar y en el de Trabakua, además de en el Alto de Itziar.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, sobre las cinco de la mañana en la BI-2632 en el Alto de Kanpazar en Elorrio, piquetes han cortado unos árboles que han caído sobre la calzada y el tráfico se ha logrado reabrir a las seis y diez de la mañana tras su retirada.

Por otra parte, en la BI-2301 también se ha cortado el tráfico en el Alto de Trabakua, en Mallabia (Bizkaia) sobre las cinco y media de la mañana, donde se han colocado barricadas de neumáticos, que se han retirado y se ha abierto la vía sobre las seis y cuarto de la mañana.

También se ha producido otro corte en la N-634 en el Alto de Itziar, dentro del término de Deba en Gipuzkoa, donde poco antes de las seis y media se han colocado piquetes con vehículos cortando la vía. Pasadas las seis y media de la mañana, se había solventado la incidencia.

Asimismo, se están produciendo algunos problemas por la acción de los piquetes en los accesos a algunos como polígonos como el de El Campillo en Abanto o el de Sarrikola en Larrabetzu.