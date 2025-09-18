El plan de inversiones de AENA prevé a partir de 2027 ampliar la terminal de Loiu y un recrecido de pista en Foronda

Archivo - Aeropuerto de Loiu, a 1 de junio de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press - Archivo

Se prevén también actuaciones de mejora de procesos y calidad en el área terminal del aeropuerto de San Sebastián

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plan de inversiones de Aena hasta 2031 contempla actuaciones en los aeropuertos vascos a partir de 2027 como un alargamiento del edificio terminal de Loiu por ambos lados, así como del procesador central, mientras que en el de Foronda se plantea un recrecido de pista, además de actuaciones de mejora de procesos y calidad en el área terminal, que también se prevén en el de San Sebastián.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de dar a conocer esta propuesta de inversiones en los aeropuertos de Aena que ha cifrado en unos 13.000 millones entre 2027 y 2031, con el fin de que estas instalaciones puedan "adaptarse al crecimiento de la demanda". Se trata de la "mayor inversión" de las últimas décadas en esta red.

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el DORA 2027-2031, contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

En la comparecencia, se ha subrayado que los 46 aeropuertos y dos helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, "cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental".

"ACTUACIONES DE CALADO EN EUSKADI"

Desde la delegación del Gobierno en el País Vasco se ha subrayado que el plan contempla "actuaciones de calado" en los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

De acuerdo al plan, en el quinquenio 2027-2031 arrancarían las actuaciones más significativas en el Aeropuerto de Bilbao, donde se está planteando un alargamiento del edificio terminal por ambos lados para maximizar las posiciones de contacto y una ampliación del procesador central para "dotar de mayor superficie a los procesos de facturación, control de seguridad y control de fronteras".

Según se ha detallado, un edificio satélite no tiene sentido en un aeropuerto de estas características por varios motivos, entre ellos, dónde ubicarlo sin perder espacio para el resto de las necesidades del campo de vuelos cumpliendo la normativa internacional y la "incomodidad" para el pasajero y la posibilidad de hacerlo a costa de ampliar el terminal actual. Además, creen que supondría "un coste adicional difícil de justificar".

En este sentido, se considera que la plataforma se adecúa a la ampliación del edificio para que las puertas de embarque puedan disponer de pasarelas y se apunta que la pista actual es "suficiente" para la operativa prevista en el largo plazo.

AEROPUERTO DE VITORIA

En el quinquenio 2027-2031, en el Aeropuerto de Vitoria se prevé un recrecido de pista; actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal; un nuevo sistema de tratamiento de equipajes, mejoras en el sistema eléctrico, calderas, mejoras en sala de embarque, renovación de aislamiento en cubiertas, así como actuaciones en campo de vuelo y plataforma como pueden ser pavimentos en calles de rodaje y sobreanchos, adecuación de posiciones de estacionamiento en plataforma, migración a LED y torres mega en plataforma, mejoras en red de pluviales, nuevas superficies para Handling.

Asimismo, también se incluye una mejora de la seguridad y las actuaciones también abarcar los sistemas de información y comunicaciones y el simulador de fuego SEI.

Además, se han detallado las actuaciones del periodo 2022-2026 como la adecuación y remodelación de la zona de llegadas y salidas. Ello incluye la ampliación de la zona de controles de seguridad, para que los pasajeros dispongan de más espacio y confort; la ampliación de la zona de control de pasaportes en el vestíbulo de recogida de equipajes; la remodelación de la sala de recogida de equipajes sustituyendo los hipódromos, el solado y las puertas automáticas o la remodelación de los núcleos de aseos.

También se recoge el aumento de la luminosidad en el edificio terminal mediante la apertura de espacios que permiten la entrada de luz natural. En este sentido, se han instalado luminarias LED, de mayor eficiencia energética, consiguiendo "mayor potencia lumínica con un menor consumo".

Otras actuaciones en este periodo son la creación de espacios más amplios, sustituyendo los locales cerrados por un parque infantil y salas de descanso y, ara dotar de mayor claridad a estas zonas, también se cambian los paramentos de madera por vidrios separadores. También se incluye la renovación de imagen de la fachada exterior de la terminal de pasajeros, la reposición de solados y la instalación de nuevas mamparas en locales.

AEROPUERTO DE SAN SEBASTIÁN

En el quinquenio 2027-2031, en el Aeropuerto de San Sebastián se prevén actuaciones de mejora de procesos y calidad en el área terminal, en concreto en la sala; actuaciones en campo de vuelo y plataforma con la remodelación de la plataforma este y oeste; la mejora de la seguridad con equipamiento; el incremento de la seguridad operacional (refuerzo escollera, recrecido y ranurado de la pista) y otras actuaciones en sistemas de información y comunicaciones (Elementos de campo).

Aena ha precisado que las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.