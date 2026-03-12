La plantilla de Tubos Reunidos Trapaga apoya el acuerdo del ERE, que no contará con respaldo suficiente para su firma

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran contra el ERE, frente al Palacio Euskalduna de Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 95,07% de los trabajadores de la planta de Tubos Reunidos de Trapagaran ha dado su respaldo a un acuerdo en torno al ERE planteado por la empresa para 301 empleados, 274 de Amurrio y 27 de esta fábrica vizcaína, según han confirmado fuentes sindicales a Europa Press.

No obstante, ese apoyo no será suficiente para dar el visto bueno a la oferta de la empresa, dado que, tanto ELA como LAB, ESK y UGT en Amurrio han anunciado que lo rechazarán, por lo que contarían ya con mayoría, siete de los 13 representantes de la comisión negociadora del ERE.

La postura de UGT Amurrio, que ha anunciado esta misma tarde su rechazo al ERE, es determinante para inclinar la balanza hacia el rechazo al acuerdo. Por su parte, CCOO en la planta alavesa había anunciado, tras reclamar negociar hasta el último momento y celebrar un referéndum, que firmaría si existía mayoría, algo que finalmente no se dará.

Por lo tanto, el periodo de consultas del ERE previsiblemente se cerrará este viernes sin acuerdo en la reunión prevista a partir de las diez de la mañana en el palacio Euskalduna de Bilbao, donde nuevamente se movilizarán los trabajadores.

La decisión de celebrar esta consulta ha sido adoptada en el pleno de comité de Trapagaran celebrado este mismo jueves y ha sido apoyada por la mayoría que conforman CCOO, UGT y los representantes de ELA en esta planta, que tienen una postura contraria a la oficial del sindicato, que rechaza este ERE y someterlo a votación. Por su parte, ESK y LAB se han opuesto a celebrar este referéndum.

La consulta se ha llevado a cabo en los locales del comité entre las 13.30 y las 17.30 horas y de 21.00 a 22.15 horas. En el referéndum se planteaba votar "no al acuerdo" o "sí al acuerdo sin despidos involuntarios, solo con salidas pactadas".

RESULTADO

Finalmente, en la consulta se han emitido 264 votos de 325 posibles, por lo tanto, un 81,23% de participación. Un 95,07% (251) ha apoyado el acuerdo sin despidos traumáticos, un 4,55% (12) lo han rechazado y ha habido un voto en blanco (0,37%).

Tras este referéndum, que ha sido rechazado celebrar en la planta de Amurrio, este viernes está prevista la última reunión del periodo de consultas del ERE, con la última oferta de la empresa.

Esa propuesta definitiva de la compañía comprende prejubilaciones entre los 57 años (incluidos los que cumplan esta edad hasta de diciembre de 2026) y los 62 años, con un Plan de Rentas al 70% del salario bruto (con pluses y EPSV) hasta que el trabajador cumpla los 63 años y convenio especial con la Seguridad social (CESS) hasta los 65 años.

Para las personas mayores de 63 años, se les oferta una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. En el caso de los eventuales, se les pagaría 30 días de salario por año de servicio con un tope 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

Para las bajas voluntarias que se produzcan antes de la finalización del periodo de consultas, les propone un pago de 45 días de salario por año de servicio con tope 24 mensualidades, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de 10 años. La empresa también expresó su compromiso de no realizar despidos colectivos hasta el 31 de diciembre de 2028.