Una plataforma denuncia el "encubrimiento" de la presencia de Israel en el Mundial de Perros celebrado en Vitoria

Gazarako Mugimendu Globala acusa al Gobierno municipal de "complicidad" en esta maniobra para "blanquear el genocidio"

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Gazarako Mugimendu Globala ha denunciado la "ocultación deliberada" de la participación de Israel en el Campeonato Mundial de Perros de Utilidad celebrado este pasado fin de semana en Vitoria-Gasteiz, y ha criticado la "complicidad" del Gobierno municipal con este "encubrimiento" destinado a "blanquear el genocidio" israelí contra la población de Gaza.

Esta entidad ha afirmado, a través de un comunicado, que tiene la "confirmación" de que en el Campeonato Mundial de Perros de Utilidad celebrado este pasado fin de semana hubo participación israelí pese a que ese país "no figuraba" en la lista oficial de países participantes.

La plataforma ha denunciado la "complicidad" del Gobierno municipal de la capital alavesa, al que ha acusado de "priorizar los beneficios económicos que generan los eventos internacionales, permitiendo la participación de un ente genocida" en este campeonato.

"Lo han mantenido en secreto, ocultando deliberadamente esta información, lo que los hace doblemente responsables", ha criticado, para afirmar a continuación que este modo de proceder "revela la hipocresía y el cinismo de la institución y de los partidos políticos que conforman el equipo de Gobierno municipal, PNV y PSE".

Gazarako Mugimendu Globala ha explicado que "la presencia del ente israelí no aparece ni en la prensa ni en los canales oficiales" del certamen, pero que "en la clasificación publicada figura bajo el código IL-01". Además, ha indicado que la propia participante israelí "reconoce públicamente que está compitiendo en los campos de Álava con sus perros".

PERROS EMPLEADOS POR EL EJÉRCITO

Esto --ha añadido-- "es una prueba más de que se ha intentado encubrir deliberadamente la participación israelí en este evento". La plataforma ha destacado, además, que los perros seleccionados en estos campeonatos "son posteriormente utilizados por fuerzas de seguridad de todo el mundo, incluido el ente israelí, que los emplea para hostigar, atacar y torturar a la población palestina".

Gazarako Mugimendu Globala ha denunciado que "las instituciones locales facilitan y legitiman la presencia de genocidas en nuestros propios espacios, blanqueando el genocidio". "El Ayuntamiento se beneficia económicamente de este evento, instrumentalizando a los perros y a la competición para atraer ingresos y proyección internacional, mientras normaliza la presencia de un ente que comete crímenes de guerra", ha asegurado.