El pleno del Ayuntamiento de Bilbao abordará la próxima semana la aprobación inicial de la nueva ordenanza de terrazas

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BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao abrirá otra nueva fase en la tramitación de la nueva Ordenanza de Terrazas con su probable aprobación inicial en el próximo pleno ordinario, según ha informado el consistorio.

Este paso se produce una vez analizadas las alegaciones presentadas por los distintos grupos políticos y adoptadas las correspondientes resoluciones al respecto. En total, se han recibido 110 enmiendas, que han sido estudiadas y se ha valorado su adecuación al ordenamiento jurídico y su coherencia con el contenido del proyecto normativo. De esas 110 enmiendas, 15 han sido presentadas por EH Bildu, 47 por el Partido Popular y 48 por Elkarrekin Bilbao.

De todas ellas se han estimado íntegramente 22 (6 de EH Bildu, 11 del PP y 5 de Elkarrekin Bilbao). Además, se han estimado parcialmente otras 13 (2 de EH Bildu, 1 del PP y 10 de Elkarrekin), desestimando el resto.

La aprobación inicial supone un hito dentro del procedimiento de elaboración de la ordenanza, cuyo objetivo es adaptar la regulación vigente a la realidad actual del espacio público, la actividad hostelera y la convivencia vecinal, garantizando un equilibrio entre los diferentes usos del espacio urbano.

Tras ello, el documento se someterá a información pública durante un plazo de 30 días hábiles. Finalizado ese mes y analizadas las alegaciones recibidas, se procederá -otra vez en pleno municipal- a la aprobación definitiva del documento.