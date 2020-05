Plentzia (Bizkaia) también prohíbe tomar el sol de manera estática y continuada en la playa

Procederá al desalojo o a la limitación de acceso a la playa si el nivel de ocupación ocasiona un "riesgo para la salud de las personas"

BILBAO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Plentzia ha aprobado un decreto sobre el uso de la playa en el que, al igual que otros municipios costeros vizcaínos, prohíbe tomar el sol de manera estática y continuada en la playa.

El decreto recoge también que las autoridades municipales podrán proceder al desalojo o a la limitación de acceso a la playa, en función de las indicaciones del personal de la Diputación Foral de Bizkaia, del Servicio de Salvamento y Socorrismo o de los datos que se puedan obtener por otros medios, por los que se pueda advertir que el nivel de ocupación de la playa pueda ocasionar un "riesgo para la salud de las personas usuarias".

Estas medidas, que entrarán en vigor este sábado, se toman, según ha informado el Consistorio, con el objetivo de salvaguardar la salud de la ciudadanía en general y atendiendo los criterios sanitarios del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para la apertura y uso de las playas y zonas de baño de Euskadi en situación de pandemia.

De esta forma, se hará un uso de "playa dinámica". Es decir, se accederá exclusivamente a la playa para el baño y el paseo, siendo la estancia máxima recomendada de tres horas, "apelando al derecho de disfrute de la playa por parte de todas las personas y a fin de evitar niveles altos de ocupación de la playa pudiendo ocasionar un riesgo para la salud de las personas usuarias".

También se establece la prohibición de deporte y juegos individual y/colectivo en el arenal, desde las 11.00 hasta las 20.00 horas, en especial aquellos que requieran de una pelota o accesorios similares, como por ejemplo: jugar a palas, a fútbol, a petanca, entre otros.

No se podrá portar sombrillas, sillas, hamacas, colchonetas, etc.

salvo que se considere "estrictamente necesario". Del mismo modo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del covid-19 y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y mascarillas.

A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de quince personas, excepto en el caso de personas convivientes.

Por otro lado, queda prohibido el acceso al espigón y a la zona de la desembocadura de la ría junto al espigón, así como el baño en todo el recorrido de la ría, incluidos Puente Pinto y zona del Puerto.