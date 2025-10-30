PNV advierte de que no va a "pelearse" ni entrar "en el barro" con otros grupos durante la negociación presupuestaria

VITORIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha explicado que su partido y el lehendakari, Imanol Pradales, afrontan la negociación presupuestaria con la oposición con el objetivo de "sacar este país adelante", por lo que no tienen ninguna intención de "pelearse con otros grupos" ni de entrar "en el barro" durante estas conversaciones.

Díez Antxustegi, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco, ha asegurado que el proyecto del Ejecutivo se alinea con "las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca", la vivienda, la seguridad y la salud, dado que estos son los ámbitos en los que "más crece" la dotación presupuestaria.

Además, ha destacado la importancia de que Euskadi vaya a contar con presupuestos en 2026, puesto que la mayoría que suman el PNV y el PSE-EE en el Parlamento garantiza la aprobación de las cuentas.

El representante 'jeltzale' ha subrayado que esto es especialmente relevante en un contexto de "incertidumbre e inestabilidad global". "Si miramos a España y miramos a Francia, hay mucha inestabilidad, pero Euskadi va a tener presupuesto", ha añadido.

"PREPARAR AL PAÍS"

Díez Antxustegi ha recordado que "ahora es el momento de negociar, de hablar con el resto de grupos". En todo caso, ha advertido de que el lehendakari, Imanol Pradales, y el PNV "no están para pelearse con otros grupos, para estar discutiendo y para estar en el barro", puesto que están centrados en "sacar este país adelante para prepararlo para las futuras generaciones".

Respecto a las críticas del rector de la EHU a la "insuficiente" dotación presupuestaria para esta institución, el portavoz parlamentario del PNV ha defendido que el presupuesto para la universidad vasca crece "mucho" y que la apuesta del Gobierno Vasco por la EHU "es muy clara".