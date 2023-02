PNV apoyará la reforma de la Ley del sí es sí, si mantiene el consentimiento y evita interpretaciones diversas

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en el Pleno del Congreso de los Diputados, a 24 de enero de 2023, en Madrid (España). Sánchez ha informado hoy de los Consejos Europeos celebrados los días 20 y 21 de octubre y 15 de diciembre de 2022, as

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, votará a favor de la reforma de la Ley del 'solo sí es sí', si mantiene el consentimiento y se ajusta la norma con el fin de evitar interpretaciones diversas de los jueces, pero no anunciarán su decisión final al respecto hasta que el texto no sea contrastado con los profesionales. Además, cree que el problema no radica en la interpretación de los jueces cuando existen "tantos y tantos casos" de reducciones de condenas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que desconocen el contenido de la propuesta del PSOE, "excepto ellos y seguramente Podemos". "No sabemos exactamente en qué va a quedar el asunto", ha indicado.

A su juicio, entre los socios de Gobierno "no pueden estar lanzándose la pelota unos a otros en los medios de comunicación". En este sentido, ha lamentado que lo debatan en la prensa y, además, lo conviertan "en algo más ideológico, incluso casi de toma de posiciones genéricas electorales, más que de contenido".

"Porque de contenido concreto y exactamente cómo van a quedar los artículos todavía no lo sabemos, y habrá que mirarlo con mucho detenimiento", ha manifestado.

Para Aitor Esteban, el problema se ha generado por la falta de una disposición transitoria, y ha considerado que la interpretación de los jueces no es ideológica porque "hay tantos y tantos casos que no se puede decir que simplemente los jueces van a la contra".

"Esto no puede ser así y, por lo tanto, se ha creado un clima social y una sensación de que esto hay que enmendarlo. Para los casos anteriores, como sabemos ya no hay solución porque el problema fue que no se introdujo la transitoria", ha añadido.

Tras observar que socialmente la sensación es "que aquí hay un agujero y que se ha conseguido el efecto contrario al que se buscaba", considera "normal que se intente precisar o ajustar más la ley para que no haya margen e interpretaciones muy diversas dentro de los tribunales".

"Si esto se consigue y se mantiene el tema del consentimiento, votaremos a favor. Pero, desde luego, la respuesta como partido no la vamos a dar al minuto siguiente de que lo presenten en el registro porque me parece un asunto tan delicado e importante como para acertar en esta ocasión completamente", ha indicado. Por ello, ha insistido en que tomarán una decisión después de que se contraste "con profesionales y con bastante gente".

El dirigente jeltzale ha dicho que es importante que se mantenga el consentimiento y ha reiterado que el problema no es que las penas sean bajas, sino "acotar bien qué es lo que pretende el legislador para que los jueces no tengan margen de interpretación".

Aitor Esteban ha reiterado que le ha "asombrado" la reacción del PP al decir desde el principio que apoyarán "lo que se presente". "¿Qué es lo que están buscando, una quiebra dentro del Gobierno de coalición? Es muy legítimo, pero en un tema tan delicado, no me parece de responsabilidad política", ha manifestado.

En todo caso, ha explicado que el PNV lo examinará "con detenimiento y, si se consigue esa precisión" que evite interpretaciones, lo respaldará.

DIFERENCIAS ENTRE PSOE Y UP

Esteban se ha referido a las diferencias que mantienen sobre esta y otras cuestiones el PSOE y Unidas Podemos, socios de Ejecutivo, para afirmar que "lo que tienen que hacer es debatir internamente y, a partir de ahí, presentar las cosas en el Parlamento".

En su opinión, este "es un Gobierno bastante mediático" que "genera debate" a través de la prensa, lo que "da sensación de poca seriedad". "LLevamos así toda la legislatura. Me preocupa mucho más en un tema tan delicado como este (Ley del sí es sí)", ha añadido.

Tras señalar que serán los socialistas y morados los que "sabrán si rompen o no", ha apuntado que ya se ha visto a la ministra de Igualdad,

Irene Montero, "que no va a soltar la silla hasta que disuelva el presidente" las Cortes Generales para convocar elecciones.

"No sé si Sánchez se animaría, si está cansado, como para sacar a Podemos del Gobierno, que eso sí lo podría hacer, pero sabiendo que puede ser una nueva legislatura bastante complicada y donde seguramente va a necesitar la colaboración de muchos, tampoco creo que suceda", ha indicado.

Por ello, ha dicho que "va a ser algo muy chocante mantenerse en el Gobierno" cuando se van a ver, "de aquí a final de año, que las posiciones ideológicas y las manifestaciones en los medios, van a ir 'in crescendo' entre los dos partidos", ha subrayado.

Por último, ha insistido en que el PSOE firmó con PNV un pacto de investidura que establece que los temas tienen que pactarse antes con los jeltzales y esto no ocurre en muchas ocasiones. "Y, claro, luego nos llevan a un tren, el que en vez de ir a lo que nos podría unir a todos, ellos lo lanzan y dicen que está en su programa electoral", ha añadido, para recordar que, para desarrollarlo, necesita "el concurso de varios más".

En esta línea, ha lamentado que ellos lancen sus propuestas y luego lleven a los demás "un poquito tirando de la soga" porque el Ejecutivo "se destaca por el número de decretos leyes" que impulsa, sin dar margen al Parlamento sino para aprobarla o no.