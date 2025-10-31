PNV de Arrigorriaga denuncia la falta de seguridad en el municipio y que EH Bildu rechace un pacto para atajarla

BILBAO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Arrigorriaga ha denunciado "la falta de seguridad" en el municipio vizcaíno y que el equipo de gobierno no le quiera "poner freno", después de que EH Bildu volviera a rechazar en el pleno de este jueves la propuesta jeltzale para impulsar un pacto de seguridad. También ha reprochado al equipo de gobierno que guarde "silencio" ante la agresión a un policía municipal hace unas semanas.

La portavoz jeltzale, Ainara Sáez, ha recordado en un comunicado que el pasado mes de febrero EH Bildu rechazó su propuesta de un pacto por la seguridad con el que "impulsar la convivencia, la erradicación de toda forma de violencia, y la utilización respetuosa y ordenada los espacios públicos". También pretendía que se "priorizara la seguridad preventiva".

El PNV ha destacado que la formación soberanista ayer volvió a rechazar su propuesta en sesión plenaria, cuando "no dejan de sucederse actos que alteran la seguridad" del municipio, "sin que el equipo de gobierno actúe". Por ello, ha mostrado su preocupación y ha destacado que "hablar de seguridad no es generar alarma, sino ejercer responsabilidad institucional".

"Lo irresponsable es mirar hacia otro lado cuando las vecinas y vecinos nos trasladan su preocupación. EH Bildu asegura que Arrigorriaga es un municipio seguro y que los datos son mejores que los de otras localidades. Los datos no siempre reflejan lo que se vive en las calles. La sensación de inseguridad también es un indicador que una institución responsable debe atender", ha defendido.

Por ello, ha insistido en que necesidad de "un Pacto por la seguridad, no una guerra partidista", que "ponga a las personas en el centro, que combine prevención, educación, convivencia y una respuesta rápida ante los problemas".

Para los jeltzales, se trata de "construir confianza y tranquilidad, no miedo ni división". "La responsabilidad institucional exige reconocer los problemas, no minimizarlos. A todo ello EH Bildu vuelve a decir que no".

UN POLICÍA MUNICIPAL AGREDIDO

Además, han recordado que hace unas semanas un agente de la policía municipal fue agredido, y el equipo de gobierno no lo ha hecho público. "¿Por qué?, ¿acaso sería darnos la razón en que nuestro municipio no vive su mejor momento?", ha preguntado la portavoz del PNV de Arrigorriaga.

También ha recordado la declaración de su partido "en favor de la convivencia y en defensa de la Ertzaintza y las Policías Municipales". "La convivencia y la seguridad ciudadana son los pilares básicos de una sociedad democrática y el conjunto de las policías vascas son un elemento central para garantizarlo. Un agente de policía de nuestro municipio fue agredido y no puede ni debe ser silenciado", ha asegurado.