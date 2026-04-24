PNV celebrará "un gran mitin" en Durango el 24 de mayo, a un año de las municipales, para demostrar "su liderazgo"

Cartel del acto del PNV previsto para el 24 de mayo en Durango - PNV

BILBAO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV celebrará el próximo 24 de mayo "un gran mitin" en la localidad vizcaína de Durango, a un año de las elecciones municipales y forales, para demostrar su liderazgo y que "es la fuerza para seguir avanzando y construyendo Euskadi".

'Aurrera Diharduen Indarra' (la fuerza que avanza) es el lema elegido por la formación jeltzale para desarrollar este acto, cuya celebración adelantó el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, durante la fiesta del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca) el pasado 5 de abril.

ADI 26/27' es el acrónimo que recoge el título escogido para el acto que, según ha informado el PNV en un comunicado, reunirá a centenares de personas en el espacio 'Landako Gunea'. En el acto, intervendrán los presidentes de las ejecutivas territoriales jeltzales de Bizkaia, Iñigo Ansola, de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, de Álava, Jone Berriozabal y de Navarra, Unai Hualde, además del Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban.

El PNV ha señalado que la fecha de celebración del acto, el cuarto domingo del mayo, no es "baladí", ya que el cuarto domingo de mayo, sitúa las próximas elecciones municipales y forales "a exactamente 365 días".

En ese contexto, y en un espacio que en el pasado ha servido también para lanzar la campaña para las elecciones estatales y que más recientemente ha sido escenario de la "emotiva" presentación de Imanol Pradales como candidato a Lehendakari, PNV demostrará que es "la fuerza para seguir avanzando y que es el mejor instrumento para seguir construyendo Euskadi".

Junto a ello, pretenden mostrar que el partido "tiene la fuerza y la determinación para ello", con el liderazgo de sus responsables territoriales y nacionales y de la mano de los centenares de alcaldes y concejales jeltzales, de sus representantes en las Juntas Generales y en las tres Diputaciones, "así como con todos los alderdikides y alderdizales que se unirán a esta celebración", prevista a partir de las once y media de la mañana.

ANUNCIO DEL ACTO

La celebración de este gran acto fue anunciada por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en la celebración del Aberri Eguna, donde recordó que se estaba a un año de las elecciones municipales y forales y que estaba en juego "el rumbo del país" y si Euskadi quería seguir siendo "un país que avanza, que responde, que genera oportunidades, o si cae en el ruido, en la parálisis o en la división estéril".

El líder jeltzale incidió en que se juega en la próxima cita electoral seguir construyendo un "país confiable" o que otros lo conviertan en "un espacio de confrontación y bloqueo".

En este contexto, trasladó que el PNV iba a realizar en mayo un gran acto, -del que hasta ahora no se habían desvelado más detalles-, para que el partido muestre "su fuerza y su determinación".

Esteban apuntó que este acto, al que invitó a todos los afiliados y simpatizantes jeltzales, será "un punto de inflexión", porque se está en un momento en el que hay que decidir si se sigue "haciendo país" o se deja que "otros lo deshagan". "Es nuestro momento", remarcó.