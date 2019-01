PNV dice a los catalanes que Sánchez tiene "sus límites" y pregunta si les beneficia elecciones generales urgentes

Actualizado 21/01/2019 10:54:33 CET

BILBAO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que los partidos catalanes tienen que defender la 'agenda de Cataluña', pero ha apuntado que Pedro Sánchez tiene "sus límites" y hay que saber "leer los momentos". En este sentido, ha subrayado que Sánchez es "un mal menor" ante "el giro a la derecha" del PP, y ha destacado que "hacía bastante tiempo" que José María Aznar no pedía el voto para el Partido Popular.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press,

Esteban ha manifestado que el Gobierno "se está poniendo las pilas" en los últimos días para cumplir acuerdos con PNV, lo que favorecería el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

El dirigente jeltzale ha señalado que, a medida que se acercan las fechas "decisivas" para poder sacar adelante las Cuentas, el Ejecutivo "toma más cuidado". "A nosotros nos gustaría poder llegar a un acuerdo y que se pudieran aprobar un Presupuestos, pero no puede ser a costa de que no se materialicen los acuerdos ya adoptados y asumidos por el Gobierno de Sánchez", ha añadido.

Además, considera que sus solicitudes "tienen que tenerse en cuenta". "¿Si no, qué interés podemos tener en que se mantenga un Gobierno, por mucho que creamos que éste es el peor momento para provocar una crisis gubernamental y que se convoquen elecciones?. Todo tiene un límite", ha subrayado.

El portavoz del PNV espera que, para el día 8 de febrero, en el que se presentan las enmiendas a la totalidad, el Ejecutivo del PSOE presente al vasco el calendario de las transferencias pendientes. "No puede ser tan difícil fijarlo. Luego, ya vamos a ir avanzando en él, pero eso tiene que hacerse ya", ha asegurado.

A su juicio, los apoyos del PNV "son tan esenciales como los de los demás". En cuanto a Unidos Podemos, no cree que "ahora se vaya a desdecir" de su acuerdo de Presupuestos porque sería "complicado". "Ya tiene un documento firmado por escrito y unos compromisos presupuestarios. Por mucha discrepancia que uno pueda tener a la hora de cómo se han visto reflejados, seguro que se puede llegar a un acuerdo", ha apuntado.

PARTIDOS CATALANES

Aitor Esteban ha señalado que, en todo caso, "no tiene nada claro es qué va a pasar con los partidos catalanes". "Los mensajes son contradictorios y no sé lo que puede ocurrir", ha indicado.

Para el representante del PNV en el Congreso, el PdCAT tiene "portavoces en diferentes ámbitos geográficos y políticos, en estos momentos", y en ERC, "desde luego la dirección y el liderazgo de Junqueras es evidente, y a 'una', con su Ejecutiva, tomará una decisión".

"Ahora bien, también oigo mensajes contradictorios en ERC. No sé si, al final, a los partidos catalanes les va a poder el vértigo de llegar a un acuerdo presupuestario con toda la problemática que hay, con presos incluidos", ha manifestado.

Sin embargo, cree que en política "hay que echar la mirada un poquito a distancia larga y serenarse en momentos en los que hay que tener las cosas claras y lanzar mensajes claros". "No sé qué va a pasar y si el vértigo les va a poder a la hora de llegar a un acuerdo, y al final no se llega a nada y, por lo tanto, la enmienda a la totalidad salga adelante", ha apuntado.

CONVERSACIONES

Preguntado por si Pedro Sánchez está "haciendo lo suficiente" para atraer el respaldo de los catalanes, ha dicho que sabe que hay conversaciones entre ellos, pero desconoce su "contenido concreto". En todo caso, ha dicho que "un gesto presupuestario sí que existe" en estas Cuentas por las inversiones que se incluyen para Cataluña.

"Yo entiendo que se esperan también otros gestos de tipo político, de acuerdos futuros, de expresiones democráticas, lo que resulte respecto a los presos, etc. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay que entender también que Sánchez tiene sus límites, y hay unos límites en unos momentos y en otros, y hay que leerlos", ha remarcado.

Por ello, considera que "es normal" que ciertos asuntos estén dentro de la agenda catalana "y debe ser así". "Pero vamos a ver cómo entienden ellos que tienen que medir los tiempos para preparar hacia el futuro", ha apuntado.

Aitor Esteban ha preguntado si el que no haya Presupuestos y haya "una convocatoria adelantada y urgente de elecciones españolas, va a beneficiar a los partidos nacionalistas catalanes, a los presos, al 'procés'. "Ésas son las preguntas que se deben hacer", ha indicado.

"MAL MENOR"

Esteban ha admitido que, "hoy por hoy, desgraciadamente", Sánchez "es el mal menor". "Hoy por hoy unas elecciones generales, probablemente, no es seguro y, probablemente, habría una movilización mayor de la izquierda de lo que ha habido en los últimos tiempos, pero, probablemente, podría haber una mayoría de los grupos de derechas que, además, en estos momentos, están haciendo unos planteamientos, desde luego, nada proclives al entendimiento con las tensiones políticas en Cataluña y Euskadi", ha indicado.

El portavoz del PNV en la Cámara baja ha recordado que el PP de Casado es más del sector de José María Aznar. En esta línea, ha recordado "los mensajes que lanzaba Aznar bendiciendo a Albert Rivera en su momento y ahora ha ido a la Convención y ha pedido el voto para el PP, cosa que no hacía desde hace bastante tiempo".

"Es evidente que hay un giro a la derecha, en parte estratégico, pero creo que va más allá, que es porque están convencidos de ello los actuales dirigentes del PP porque piensan de esa manera", ha apuntado.

A su entender, en el Estado "no va a ser todo mimético" después de lo ocurrido en Andalucía. "Creo que también va a haber una movilización de votantes de la izquierda, y yo espero que en Cataluña y en Euskadi tengamos claro que tiene que haber una defensa y una voz de nuestros respectivo países que tengan las prioridades claras", ha manifestado.

ELECCIONES ANTICIPADAS

En todo caso, ha explicado que no puede hacer de "Rappel", y ha recordado "qué montaña rusa y qué evolución" se ha producido en el último año. "No sé qué va a pasar en el momento en el que se convoquen las elecciones, pero éste no es el mejor momento para ello", ha manifestado.

Aitor Esteban cree que no habrá elecciones anticipadas y menos un 'superdomingo', pero ha explicado que es una decisión de Pedro Sánchez. "Haya o no Presupuestos, me parece a mí que poner todos los huevos en una misma cesta es muy complicado y arriesgado a la hora de elegir para el propio ciudadano. Son demasiadas urnas y yo creo que no, pero una falta de Presupuesto para este año precipitaría que las elecciones tuvieran que convocarse posteriormente, sin agotar la legislatura", ha destacado.

Esteban ha recordado que por ahora se están sacando los proyectos por decreto, "pero es muy llamativo y para los parlamentarios muy desagradable que se haga así". "Pero es que el bloqueo en la mesa entre el PP y Ciudadanos es total, antiparlamentario y antidemocrático", ha indicado, para precisar que es "lo que obliga" al Ejecutivo a sacarlos por decreto, "e incomoda a los demás". Por ello, ha acusado a populares y Cs de "jugar sucio desde la Mesa del Parlamento".

Por ello, considera que Pedro Sánchez "está bastante limitado y lo que hace son gestos llamativos, que luego, además, están poco preparados y no se pueden cumplir" como la exhumación de los restos de Franco. "Creo que, en ese sentido, deja un tanto que desear la labor del Gobierno, pero entiendo que tampoco es fácil en la situación en la que está", ha dicho.

El dirigente jeltzale ha manifestado que, "en estos momentos", se ha conseguido "un consenso básico" en cuanto a la reforma laboral, "pero hay que llevarlo al trámite del día a día, y topa "con ese calendario y retrasos". "El Gobierno debería insistir más en esos asuntos", ha concluido.