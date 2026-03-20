PNV cree "intolerables" los insultos y amenazas de radicales al presidente del Athletic y le muestra su apoyo

Archivo - El presidente del Athletic Club de Bilbao, Jon Uriarte. - ATHLETIC CLUB DE BILBAO - Archivo

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha expresado su apoyo al presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ante "insultos y amenazas" de radicales protagonizados "por los mismos grupos que representan a una ideología muy concreta", en referencia a la izquierda abertzale.

A través de las redes sociales, el líder de los jeltzales vizcaínos ha calificado de "intorables" la campaña de acoso a Uriarte con "insultos y amenazas" que, al parecer, llevan la firma de Herri Norte.

"Quiero trasladar nuestro apoyo a Jon Uriarte. Los insultos y amenazas son intolerables. En Euskadi, casi siempre protagonizados por los mismos grupos que representan a una ideología muy concreta", ha lamentado.

También el presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, ha expresado toda su "solidaridad y apoyo" a Uriarte, "amenazado y acosado por los radicales borrokas de siempre". "Estos ultras ensucian todo lo que tocan y son los que sobran del fútbol y de nuestra sociedad", asevera.