PNV cree que las palabras de Otegi sobre PGE y presos dejan dudas sobre la sinceridad de su declaración sobre víctimas

Pide a la IA que diga que ETA "no debió existir y que lo que hizo fue injusto", y considera que "internamente lo piensa"

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, considera que las palabras del coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en las que apostó por apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si es "para sacar a los 200 presos" de ETA de la cárcel, son "la cara B" de la declaración de la coalición sobre las víctimas de ETA.

Además, ha calificado de "corto y insuficiente" el comunicado que leyó el pasado lunes el líder de EH Bildu, y ha pedido a la izquierda abertzale que diga que ETA "no debió existir y que lo que hizo fue injusto", y cree que "internamente lo piensa".

Ortuzar, en una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, ha señalado que el reconocimiento por parte de EH Bildu del sufrimiento de las víctimas de ETA y de que nunca debió pasar, "es un paso positivo", pero también "corto e insuficiente" y, además, "han necesitado diez años para darlo".

"Hay cosas que son de perogrullo y de sentido común. Y lo que hizo ETA, hay que condenarlo, hay que decir que fue injusto, hay que decir que ésta nunca debió de existir. No puede uno situarse como parecía que estaba el otro día Arnaldo Otegi como un observador en esto. No, ellos no han sido observadores, ellos han sido una parte implicada, sustancial de todo este conflicto", ha manifestado.

Por ello, considera que "no pueden quitarse la responsabilidad, no de las acciones armadas, sino del acompañamiento acrítico que una parte del mundo político vasco ha hecho a las acciones de ETA". "Por mucha pompa y por mucha solemnidad que se le quiera dar en Aiete, o usan las palabras que hay que usar, o si no, claro que queda como corto e insuficiente", ha subrayado.

A su juicio, a nadie "se le debe atragantar ninguna palabra valorando estos 50 años de desastre". "Creo que, para la propia izquierda abertzale, sería un acto de liberación decir, de una vez, que ETA nunca debió de existir y que lo que hizo fue injusto, con estas palabras. Creo que internamente lo piensan", ha afirmado.