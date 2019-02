PNV cree que el PP "se sitúa fuera de la legalidad" con la moción contra las transferencias aprobada por el Senado

Publicado 21/02/2019 10:39:09 CET

VITORIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha calificado como "grave" la aprobación en el Senado de la moción contra las transferencias pendientes de traspasar a Euskadi contempladas en el Estatuto de Gernika, y cree que con esta iniciativa, el PP "se sitúa fuera de la legalidad".

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Parlamento Vasco antes de entrar en el pleno, Egibar ha analizado la moción aprobada ester pasado miércoles por el pleno del Senado, a propuesta del PP, por la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que no transfiera al Gobierno Vasco determinadas competencias recogidas en el Estatuto de Gernika.

Para Egibar, esta moción "no constituye una sorpresa" pero ha subrayado que "siendo una moción, aunque no tenga carácter vinculante, sí muestra una voluntad política". "Pero no supone una sorpresa, aunque lo hayan explicitado en este momento. De ahí la gravedad en una moción en una Cámara legislativa como el Senado", ha insistido.

El parlamentario del PNV ha destacado que con esta moción presentada por el PP, el Senado dice que "aunque el Estatuto diga lo que ustedes dicen que dice, no se va a cumplir" lo que supone "faltar, trasgredir la ley". "En definitiva ellos se están situando fuera de la legalidad", ha afirmado.

"Pero comparativamente, después de 39 años, cuando un Estatuto no se ha cumplido durante tanto tiempo, ¿qué novedad arroja esta afirmación del PP? Es cualitativamente importante que el PP se sume a esa negatividad, a esa actitud política de no cumplir el Estatuto. De ahí la gravedad", ha zanjado.