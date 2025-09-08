PNV cree que Sánchez debería ser "seducir" a sus potenciales socios, en vez de "dar por hecho que le tienen que votar"

Antxustegi apela a "avanzar de forma discreta" en la ronda abierta por Pradales para lograr entendimientos en "cuestiones importantes"

BILBAO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha considerado que el Gobierno de Pedro Sánchez debería ser "inteligente" y ser "capaz de seducir" a sus potenciales socios, en vez de "dar por hecho que le tienen que votar todo porque la alternativa es peor". Asimismo, ha admitido que, para completar las transferencias pendientes, "habrá que ver qué da de sí la legislatura" porque con Sánchez "todo es imprevisible".

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, el parlamentario del PNV ha aludido de este modo a la situación del Ejecutivo central y la posibilidad de que pueda cumplirse el calendario fijado para complentar las transferencias de compentencias pendientes a Euskadi este año.

Según ha indicado, se verá "qué da de sí la legislatura" porque con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "todo es imprevisible".

"Nunca podemos hacer previsiones sobre qué es lo que va a ocurrir, porque siempre se puede sacar un conejo de la chistera en cualquier momento y convocarnos a las urnas y poner en marcha las maquinarias electorales de todas las formaciones políticas y, por lo tanto, también dejar en cierta forma en stand-by todos aquellos acuerdos que están firmados y que se tienen que cumplir", ha lamentado.

En este sentido, ha criticado que, tanto con el PSOE como con el PP en el Gobierno del Estado, hay que "estar reivindicando permanentemente que se cumplan los acuerdos que ya están firmados".

Asimismo, en relación a la continuidad de la legislatura, ha apuntado que habrá que ver también la capacidad del Gobierno de "interlocutar con los que hasta este momento han sido sus socios o le han mostrado su apoyo" y, en este sentido, ha apuntado que tiene que ser "inteligente" y ser "capaz de seducir a los que son sus potenciales socios, a quienes le pueden votar".

"Dar por hecho que me tienen que votar todo porque, si cae este gobierno, la alternativa que puede llegar es peor, tampoco es una alternativa", ha advertido.

DISCRETA

Por otro lado, ha considerado que "los avances" que se den en el marco de la ronda de contactos con los partidos que ha iniciado el lehendakari, Imanol Pradales, se tendrán que dar "de forma discreta" porque es "la mejor forma de avanzar en cuestiones muy importantes".

Asimismo, ha dicho coincidir con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en que "tendrá que haber entendimiento en algunas cuestiones, y no en otras".

Igualmente ha defendido que el tema del autogobierno "es un asunto que tenemos que abordar en este país". "Ya toca renovar el autogobierno. Ya toca que se cumpla el Estatuto de Gernika. Y, desde luego, tendremos que debatir y tendremos que hablar sobre qué autogobierno queremos para el futuro de este país", ha señalado.

El portavoz del PNV ha abogado, además por que la política en Euskadi mantenga "el clima de entendimiento" existente porque, ha apuntado, le da "hasta vergüenza presumir de que no nos insultamos" en el Parlamento Vasco, teniendo en cuenta los "términos" que se emplean en el ámbito de la política estatal.

"Yo reivindico una política en la que se pueda hablar de ideas, se pueda hablar de proyectos y en la que se contrasten, no se confronten, los proyectos", ha insistido el parlamentario del PNV, que ha remarcado que por tener "ideas diferentes" no significa que otro partido sea un "enemigo" ni que se le "tenga que insultar".

El político jeltzale ha advertido a los partidos "moderados y clásicos" de que deberían hacer "una reflexión" sobre el auge de la extremaderecha. En este sentido, ha apuntado que "el bochorno que han dado el Partido Popular y el Partido Socialista este verano con respecto a los incendios, el bochorno que ha ocurrido con la gestión de la Dana, son cosas que solo favorecen a la ultraderecha", que "ha estado callada engordando a costa del descrédito de los demás".