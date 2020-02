PNV cree que sería "ilógico" no apoyar los PGE ya que podría hacer caer al Gobierno, aunque no da un "cheque en blanco"

Publicado 23/02/2020 10:18:15 CET

Atutxa critica que la izquierda abertzale siempre ve "más fáciles los acuerdos a 500 kilómetros de Euskadi que en Euskadi"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha sostenido que sería "ilógico" no apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya que ello podría hacer caer al Gobierno conformado por PSOE y Unidas Podemos, aunque ha advertido de que eso no supone dar un "cheque en blanco".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha señalado asimismo que el calendario de transferencias acordado esta semana entre los gobiernos vasco y central supone "un hito", y ha valorado el hecho de que recoja la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social.

En este sentido, ha apelado a hablar desde la "responsabilidad y el conocimiento", ya que quienes lo critican saben "perfectamente lo que dice el Estatuto de Autonomía" de Gernika.

"Tienen que leerlo bien. Se habla de la gestión específicamente pero lo más importante es que esa derecha, en vez de dedicarse a criticarnos tanto, se dedique a trabajar conjuntamente con el resto de grupos intentando que en el Pacto de Toledo se pueda acordar algo para que el sistema de pensiones en el Estado sea viable y sostenible", ha indicado.

Por otro lado, ha reconocido que el PNV ha defendido que sería "casi ilógico" no apoyar los Presupuestos en el Estado ya que eso "podría hacer caer al Gobierno y lo importante ahora es darle suficiente tiempo para que nos demuestren que tienen intención de cambio real".

No obstante, ha advertido de que eso no significa que el PNV no vaya a "pelearlos". "No es un cheque en blanco para el Gobierno de Sánchez, nuestra colaboración la tiene, pero nuestras reivindicaciones se siguen manteniendo. El cumplimiento de estos acuerdos --el calendario de transferencias-- y otros muchos", ha detallado.

Por otro lado, ha defendido la "forma de hacer política en Madrid" que ha desarrollado el PNV en las últimas décadas, y a la que parece que "ahora se quiere acercar tímidamente la izquierda abertzale cuando han estado 40 años criticándola y torpedeándola con su apoyo explícito en muchas ocasiones a la violencia y al terrorismo de ETA".

ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO

Cuestionada por si en la próxima legislatura vasca tras las elecciones del 5 de abril se podría materializar la actualización del Estatuto de Gernika, Atutxa ha reconocido que "el tiempo ahora se nos ha ido un poco de las manos", pero ha advertido del hecho de que no haber alcanzado un texto articulado "no significa que no haya habido trabajo previo sino todo lo contrario".

"Nunca se había avanzado tanto como hasta ahora. Veremos la conformación del nuevo Parlamento y qué acordamos, pero creo que se puede ir a cosas efectivas con el nuevo Parlamento y soy muy optimista en ese sentido", ha añadido.

De este modo, ha considerado que el actual Ejecutivo central conformado por PSOE y Unidas Podemos "va a ayudar" ya que "tienen una mayoría muy importante en el Congreso".

"Esa mayoría también viene por el apoyo los nacionalista y apelamos a ellos, tanto catalanes como vascos. Me refiero explícitamente a EH Bildu... El problema de la izquierda abertzale es que siempre ve más fáciles los acuerdos a 500 kilómetros de Euskadi que en Euskadi pero bienvenida sea este reenganche a la vida política real", ha añadido.

CRISIS DE ZALDIBAR

En lo que respecta a la situación generada en Zaldibar con el derrumbe del vertedero, Atutxa ha reconocido que entiende "perfectamente la preocupación y enfado" de la ciudadanía.

"También creo que a lo mejor hemos sido incapaces de trasladar de una forma más efectiva cómo ha sido el trabajo desde el primer día y los efectivos de que se ha dispuesto, que han sido todos los necesarios", ha indicado, para añadir que "la gente tiene que estar tranquila ya que las medidas que se tomen son en defensa de la salud de las personas y de la seguridad de los trabajadores".

Tras mostrar su "dolor" por los dos operarios que continúan sepultados, ha advertido de que "quizá tampoco se ha sabido trasladar de forma clara que haya pasado lo que haya pasado la investigación está abierta desde el primer día, incluso dentro del Gobierno vasco, y las responsabilidades se dilucidarán".