PNV denuncia motivación política en la huelga, que busca "generar ruido" y dar sensación de "descontento social"

Archivo - PNV avisa a Sánchez que está vigilante ante nuevas informaciones que puedan conocerse en próximos días del caso Koldo - PNV - Archivo

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha denunciado "la motivación política" que hay detrás de la huelga general convocada por ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para exigir un SMI propio de 1.500 euros, y cree que estos sindicatos al llamar a "paralizar el país" este martes "solo buscan generar ruido y mostrar una sensación de un descontento social que no se acerca a la realidad". Además, ha advertido que, en ningún caso, el derecho a la huelga "ampara actos vandálicos y violentos".

En un comunicado, el PNV afirma que, "como partido defensor de los derechos fundamentales de las personas, respeta el derecho a la huelga de la ciudadanía, un derecho que incluye respetar también a quien no quiera ejercitarlo y que, en ningún caso, ampara actos vandálicos y violentos", como los que se han producido desde primera hora de la mañana.

En todo caso, la formación jeltzale observa que, tras la jornada de paro convocada para hoy, se esconde una "motivación política", ya que la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral Navarra "carecen de competencias" para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional.

"Es el Gobierno español, y en concreto el Ministerio de Trabajo, quien tiene la potestad para establecer y subir anualmente el SMI. Por tanto, EAJ-PNV considera que quienes hoy llaman a paralizar el país, solo buscan generar ruido y mostrar una sensación de descontento social que no se acerca a la realidad", subraya.

DEFENSA DE UN SMI PROPIO

El PNV asegura que comparte "la defensa de un salario mínimo digno para todas las personas", pero quiere transmitir a la ciudadanía vasca que no se tienen competencias para subir el Salario Mínimo Interprofesional, y "apuesta por la vía de la negociación colectiva para ello".

A su juicio, la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los estatales lograda por los jeltzales en Madrid "abre la puerta a que la negociación colectiva sea vinculante y de aplicación directa, lo que puede facilitar la consecución de un SMI propio en Euskadi".

También recuerda que en 2023 PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin Podemos acordaron en el Parlamento Vasco el apoyo al aumento del salario mínimo, y apostaron por la negociación entre patronal y sindicatos. Asimismo, remarca que el programa de Gobierno acordado por jeltzales y socialistas recoge "el compromiso de promover e impulsar la Mesa de Diálogo Social, respetando la autonomía de los agentes sociales, y que el acuerdo interprofesional recoja un salario mínimo de negociación colectiva adaptado a la realidad socioeconómica de Euskadi".

Sin embargo, afirma que, a pesar de estos acuerdos, estos sindicatos que han convocado hoy la huelga "decidieron llevar de forma unilateral una iniciativa legislativa al Parlamento Vasco conocedores de que esta Cámara no tiene competencias en torno al SMI".

"Tanto es así que estos mismos sindicatos han trasladado la reivindicación al Congreso y las formaciones políticas, incluida EAJ-PNV, se encuentran en fase de negociación para lograr un SMI propio para la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra", añade.

SIN RAZÓN DE SER

Por todo ello, argumenta que la huelga general "no tiene razón de ser" e insiste en que la reivindicación que la motiva cuenta ya con las vías abiertas para poder acordarla. En este sentido, los jeltzales se muestran convencidos de que, "más pronto que tarde", Euskadi tendrá un Salario Mínimo superior al del resto del Estado, pero "no será gracias a las formas empleadas en el día de hoy".

Por último, el PNV se pregunta "si realmente esta huelga tiene como objetivo defender una reivindicación o simplemente busca utilizar políticamente un instrumento", y avisa que "esta huelga, lejos de beneficiar a los y las trabajadoras, les perjudica en tanto en cuanto perjudica e intenta parar el país en un contexto de incertidumbre global".