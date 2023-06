PNV denunciará en la UE que se hayan destinado "cero euros" de Fondos Next a carreteras de Euskadi

BILBAO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista a la Cámara baja por Bizkaia, Aitor Esteban, denunciará en la UE que se hayan destinado "cero euros" de los Fondos Next a las carreteras de Euskadi porque no están dentro de la red del Estado, sino que son competencia de las diputaciones forales. "¿No somos europeos?, ¿los fondos europeos no son para las vascas y para los vascos", ha preguntado, para asegurar que reclamarán ese dinero en las instituciones que les sea posible.

Esteban ha comparecido en rueda de prensa en la sede de Sabin Etxea, en Bilbao, para criticar la lentitud y "desastrosa" gestión de los Fondos Europeos por parte del Gobierno español y que son "fundamentales" para Euskadi.

El líder jeltzale ha señalado que, de los 343 millones de euros destinados en el Estado para obras en los túneles de las redes de alta capacidad, se han destinado "cero euros" a Euskadi, la misma cantidad que, según ha precisado, se invertirá en la Comunidad Autónoma Vasca de una nueva partida de 300 millones dirigidos a "eliminar ruido en carreteras".

Aitor Esteban ha destacado que estas cantidades se destinan a la red de carreteras del Estado y en Euskadi "no hay ni un kilómetro de carreteras del Estado", porque estén en manos de las instituciones forales. "Entonces, ¿qué es lo que ocurre?, ¿no somos europeos?, ¿los fondos europeos no son para las vascas y para los vascos", ha preguntado.

En este sentido, ha advertido de que la ciudadanía vasca no puede "estar al margen de este reparto". Por ello, ha anunciado que denunciarán y exigirán ese dinero desde luego en Europa y en todas las instancias en las que sea posible".

