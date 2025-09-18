PNV destaca el discurso de un lehendakari "humilde y que lidera con proyectos y compromisos concretos" para la sociedad

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha destacado el discurso "realista y humilde" del lehendakari, Imanol Pradales, quien "lidera con proyectos y compromisos concretos, alineados con las preocupaciones de la ciudadanía vasca" en materias como "la vivienda, seguridad, salud, industria y el trabajo de calidad", entre otras.

Díez Antxustegi ha puesto en valor "el liderazgo característico y humilde" de Pradales, durante su valoración este jueves del discurso de Imanol Pradales durante el pleno de política general en el Parlamento Vasco.

Para el PNV, Pradales "plantea preguntas y reconoce que no tiene varitas mágicas para solucionar todos los problemas", siendo "riguroso, realista y novedoso". Además, ha valorado que "introduce cuestiones de la calle que no estamos acostumbrados a escuchar en parlamentos, como el bienestar emocional y el temas de las pantallas".

"Es autocrítico, ya que ha hablado de lo que le hubiera gustado conseguir en lo que llevamos de legislatura y tiene los pies en el suelo, pero mira al mundo", ha manifestado, para recordar el minuto de silencio que ha pedido en solidaridad con Palestina, que "sufre un auténtico genocidio del Gobierno Netanyahu".

AUTOGOBIERNO COMO "PROTECCIÓN"

El portavoz jeltzale ha mencionado la referencia al autogobierno que ha realizado Pradales, para manifestar que "va a ser la herramienta fundamental para protegernos de los riesgos que nos acechan".

"Ha hecho un análisis de la situación del mundo y el Estado, con los riesgos que acechan a Euskadi a nivel global, poniendo al autogobierno como la herramienta central para preservar nuestros derechos frente a esos ataques y garantizar nuestra identidad como pueblo", ha señalado.

Por último, ha resaltado que el lehendakari ha repasado "una hoja de servicios" realizados, así como ha planteado los "retos concretos identificados, con compromisos y proyectos concretos ya en marcha, alineados con las preocupaciones de la ciudadanía vasca".