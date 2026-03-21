PNV dice que en la huelga general no se respetó el derecho a trabajar y denuncia las "amenazas e intimidaciones"

Destrozos en un comercio de la Gran Vía de Bilbao durante la huelga general del 17 de marzo - DAVID DE HARO - EUROPA PRESS

BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PNV Alaitz Zabala ha denunciado que en la huelga general del pasado martes, convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde en Euskadi y Navarra para reclamar un salario mínimo de 1.500 euros, no se respetó el derecho a no hacer huelga y ha considerado "grave" que todavía haya una parte "minoritaria" de la sociedad que "sigue pensando que las amenazas o las intimidaciones tienen que ser una herramienta para conseguir objetivos".

Tras mostrar su absoluto desacuerdo con este tipo de actitudes, "que no aportan absolutamente nada", recordando los incidentes que hubo en la Gran Vía de Bilbao, --donde se destrozaron comercios-- ha llamado la atención sobre "otro tipo de piquetes, no informativos, intimidatorios, que suelen pasar por muchos pequeños comercios invitándoles a cerrar o no abrir".

"Ha habido bares que incluso han cambiado el día de descanso semanal para parecer que hacen huelga y eso creo que hay que decirlo, que eso está pasando en nuestra sociedad y que no debe pasar en una sociedad democrática", ha manifestado en el Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi.

Dicho esto, se ha mostrado a favor de conseguir un salario mínimo propio y ha expresado su deseo de que cuando se jubile, su pensión se la pague el Gobierno vasco y no el ejecutivo español.

EH BILDU, HUELGA "POSITIVA"

Desde EH Bildu, su parlamentario Gorka Ortiz de Guinea ha defendido que "todos los derechos laborales que se han conseguido a lo largo de la historia han sido gracias al ejercicio de la huelga". "Aquí nada ha caído del cielo. Entonces, desde EH Bildu vamos a hacer una valoración positiva de la huelga, en la que decenas de miles de personas se movilizaron", ha expresado.

Según ha dicho, en esa jornada quedó patente que "hay una parte importante de la gente de Euskal Herria que cree necesaria y justa la petición de un SMI propio y que cree en el reparto de la riqueza".

Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Adrián Fernández ha querido dejar claro su respeto al derecho a la movilización y a la huelga, que "forman parte de la democracia, y del movimiento de las clases trabajadoras".

No obstante, se ha preguntado si "todo lo que se plantea en la huelga del pasado martes responde realmente a los intereses de las personas trabajadoras", porque "aquí se está mezclando de forma partidista, o se está intentando mezclar una reivindicación legítima, como es la mejora en los sueldos de las personas trabajadoras, con una propuesta que es algo muy diferente, que es ahondar en la agenda independentista". "Nosotros lo tenemos claro, el camino no es romper el marco común del salario mínimo interprofesional", ha aseverado.

DESIGUALDADES

Tras precisar que el salario mínimo interprofesional es una "herramienta de solidaridad entre todos los trabajadores de España, que garantiza un suelo común de derechos", ha alertado de que "fragmentarlo por territorios abriría la puerta a desigualdades y a competencia a la baja".

En este punto, ha resaltado que "no es casualidad que quien históricamente ha defendido que haya un salario mínimo por comunidades autónomas han sido los sectores empresariales y la CEOE, porque debilita la posición de las personas trabajadoras".

Para el representante socialista, las personas trabajadoras "ya están protegidas por un convenio colectivo, el 90%, nueve de cada diez. Y eso lo que permite la práctica es que sus sueldos, sus salarios, estén también por encima del salario mínimo interprofesional". "Esa es la realidad y esa es la herramienta que funciona en este país", ha sentenciado.

"MOVIMIENTO EUSKOFASCISTA DE IZQUIERDAS"

El PP, por boca de su parlamentaria Muriel Larrea, ha expresado su respeto al derecho a la huelga y al trabajo, lo que "no hace la ultraizquierda independentista, que en el seno del Parlamento está representada por EH Bildu, que lo que promueve es la proliferación de un movimiento euskofascista de izquierdas, que boicotea e impedía trabajar el 17 de marzo a aquellos autónomos que querían ir a trabajar".

"Lo que hacen estos movimientos euskofascistas es impedir el derecho del 80% del trabajo del sector privado, que lo sostienen los autónomos y las pymes", ha criticado, para responder a la parlamentaria del PNV, que hablaba de que quisiera cobrar que las pensiones se la pagaran en el País Vasco. "Pues mire, tenemos un déficit de 4.500 millones de euros para el pago de las pensiones. Como tengamos que pagar los vascos las pensiones de los vascos, no llegamos a pagar ni una sola pensión", ha aseverado.

Por lo tanto, ha instado a dejar que querer "engañar a la gente". "No es una competencia propia. No vamos a poder negociar un SMI propio en Euskadi", ha constatado, para llamar a "ajustarse a la legalidad y que no haya movimientos que perjudiquen el trabajo de a quien le cuesta día a día levantar su persiana con todo su esfuerzo".

"VIOLENCIA SIN VACILAR"

Finalmente, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha manifestado que el "espectáculo" vivido el 17 de marzo fue "verdaderamente lamentable, porque se obligó a parar a quien no quería, se utilizó la violencia sin vacilar, porque lo importante era parar, quisieran o no, y esto es absolutamente inaceptable".

Tras acusar a los sindicatos convocantes de la huelga general de no trabajar por el conjunto de la sociedad, sino por "calentar las calles para su supervivencia", ha pedido que se les quite todo tipo de subvención pública que reciban, de manera que se mantengan con las aportaciones de los propios sindicalistas y trabajadores que están en estos sindicatos.

"Ellos saben de sobra que el Gobierno Vasco no puede ahora mismo decidir una subida del SMI a la vasca, porque es una competencia estatal. Por tanto, es evidente que la huelga no fue por los trabajadores, sino que fue una huelga de los políticos de ultraizquierda, en la que había abundancia de chavales de negro, agresivos, con la cara tapada, y eran los que obligaban a los autónomos a cerrar", ha agregado.

En esta línea, ha apuntado que esos mismos "chavales, animados y sostenidos por EH Bildu, no han trabajado en su vida y no saben lo que es trabajar de sol a sol para dar de comer a tu familia", para añadir que las empresas "solo cerraban las persianas al paso de la manifestación porque la violencia y los destrozos que se ocasionaron en pequeños negocios de autónomos también llevaban el sello de la izquierda abertzale".