PNV dice que la ley Antipandemia no se va a "eternizar" por "quien no tiene voluntad real de acuerdo"

Iturrate dice que la reprobación a Sagardui "es fuego de artificio" y critica a EH Bildu su "obsesión de utilizarlo todo para desgastar"

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha reiterado la disposición a aprobar una ley vasca Antipandemia que "sea consensuada con aquel que tenga voluntad de negociar y acordar" y ha advertido de que, "por eternizar un consenso con quien, además, no tiene voluntad real de alcanzar un acuerdo, no se va a eternizar la aprobación" en el Parlamento Vasco.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iturrate ha reiterado que la previsión es aprobar la ley Antipandemia en el último pleno de junio de la Cámara Vasca, pese a los "intentos de retrasarla" por parte de partidos de la oposición. En este sentido, ha lamentado que existe "una especie de coalición perversa" entre EH Bildu, PP+Cs y Vox, a quienes ha calificado como "la nueva foto de Colón versión Parlamento vasco".

De este modo, ha asegurado que el objetivo es "aprobar una ley que sea consensuada con aquel que tenga voluntad de negociar y acordar, pero tener una ley". Según ha advertido, "por eternizar un consenso con quien, además, no tiene voluntad real de alcanzar un acuerdo, no vamos a eternizar la aprobación de la ley", que es "necesaria" como se ha evidenciado con el "guirigay judicial" sobre las medidas sanitarias.

Por ello, ha insistido en que "es importante que el Parlamento se ponga las pilas" y apruebe la ley "cuanto antes". Asimismo, ha esperado que la "voluntad de negociar" de Elkarrekin Podemos "se materialice en hechos concretos".

Iturrate ha subrayado que la sociedad "no entiende" que, con esta situación de pademia, se esté "en pequeñeces y cortoplacismo, en la utilización partidaria", por lo que ha apelado a dar "una imagen de que es posible, a pesar de la discrepancia, alcanzar acuerdos".

En este sentido, ha lamentado que, en los últimos meses, el Gobierno Vasco ha recibido "muchísimas críticas por todo, por una cosa y por la contraria". Según ha apuntado, la pandemia "ha sacado lo peor de comportamiento de algunos grupos políticos" que, en vez de colaborar para "solucionar el problema", han decidido aprovechar esta situación de "debilidad".

"Ha habido mucha enfermedad oportunista que ha pretendido utilizar ese momento de debilidad para hacer desgaste del Gobierno", ha criticado. En este marco, ha situado las críticas al plan de vacunación, pese a que, en el momento en que han llegado vacunas en "cantidad suficiente", se ha cogido "velocidad de crucero".

De este modo, ha destacado, "hoy en día estamos por encima de la media del estado en vacunación completa y en población vacunada con una dosis", pese a lo que "hay muchas personas y algunos políticos que irresponsablemente dicen que estamos a la cola, cuando es absolutamente incierto". "Es un ejemplo más de las infecciones oportunistas que estamos teniendo que soportar", ha manifestado.

REPROBACIÓN DE SAGARDUI

En esta línea, ha aludido a la petición de reprobación de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que se tratará esta semana en el pleno del parlamento vasco. En su opinión, es "incomprensible" el comportamiento de EH Bildu, a quien ha criticado su "obsesión de utilizarlo todo para desgastar al Gobierno", que "parte de una no asunción de los resultados electorales" de los comicios de julio.

A su entender, uno de los exponentes "más locos" de ello es el intento de reprobación de la consejera y que "no es más que un fuego de artificio". De este modo, ha censurado que, con "casi un millón de vacunados" y cuando se va a terminar "el mes de junio con todos los mayores de 50 por lo menos con una dosis de vacuna", se esté pidiendo la reprobación "por el mal uso de dos o tres personas" de las vacunas al inicio de la campaña.

Para Iturrate, no tiene "ningún sentido" que se esté "todavía usando eso" meses después cuando Sagardui ha dado explicaciones "reiteradas y suficientes" y esas personas han asumido "la responsabilidad política".

Tras destacar que la petición "se presentó hace cuatro meses" sin presentarse aún las conclusiones del informe de investigación, ha manifestado que lo ocurrido "es tan burdo y deja tan a las claras que no hay nada detrás consistente, más que la voluntad de erosionar al Gobierno".

Según ha advertido a EH Bildu, "es un mal camino" y, por esa vía, "el trabajo en común en favor de este país queda muy tocado". En todo caso, ha subrayado que, "hasta en los momentos más duros", el PNV está abierto al diálogo y la negociación.

De este modo, ha indicado que la consejera de Salud comparece y se "escucha" a la oposición, pero lo que plantea "no son propuestas, son exageraciones, utilizaciones a medias de la verdad, manipulaciones de los datos, enfocar en el problema puntual para magnificarlo".

"Y así no es que sea un divorcio, es que es imposible. Dos no hablan si uno no quiere, si uno lo que pretende no es colaborar con el Gobierno, sino eliminar o sustituir al PNV", ha señalado Iturrate, que ha pedido a EH Bildu "un mínimo de compromiso con los problemas de este país" y que "aparque la voluntad de apartar al Gobierno". "Llegará el momento de la campaña electoral", ha concluido.