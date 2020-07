PNV dice que no es buen momento en la relación con el Gobierno central y cree que no se preocupa por la ciudadanía vasca

BILBAO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que no es un "buen momento" en las relaciones con el Ejecutivo central y, el hecho de que no convoque la Comisión mixta del Concierto, es un "signo de despreocupación hacia lo que pueda ocurrir a la ciudadanía vasca". En este sentido, ha asegurado que, mientras no se solucione este tema, no pueden contar con el PNV de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista a Onda Vasca, Esteban ha asegurado que la formación jeltzale está en "el tanque de reserva de la confianza" al Gobierno central y ha indicado que es "urgentísima" la convocatoria de la Comisión mixta del Concierto porque hay que "afrontar y tomar decisiones cuanto antes".

Esteban ha afirmado que hay que saber "cuáles son los números que se pueden utilizar" para los próximos presupuestos y, por eso, se necesita llegar a un acuerdo en la Comisión mixta del Concierto para fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados ha asegurado que no ha habido contactos desde que denunciaron la situación la semana pasada y cree que el Ejecutivo central está todavía "viviendo la euforia del acuerdo de los fondos europeos".

El diputado jeltzale ha insistido en que, mientras esto no se solucione, "evidentemente" no pueden contar con el PNV para negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Mientras eso no ocurra, que no nos vengan a preguntar nada de prespuestos", ha añadido Estaban, que cree que el PSE-EE también debería ser el "primer interesado" en que se reuniera la Comisión Mixta del Concierto porque, si se llega a un acuerdo de Gobierno con el PNV en Euskadi, "sus consejeros" deberán saber "qué presupuesto van a tener".

Esteban, que cree que finalmente el Lehendakari, Iñigo Urkullu, no acudirá a la Conferencia de presidentes, ha afirmado que no sabe si lo que está ocurriendo puede afectar a la negociación con el PSE-EE de cara a la formación del Gobierno vasco, aunque entiende que tendrá "su propia dinámica".

(Habrá ampliación)