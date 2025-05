PNV dice a PP que tratar de dejar a "un potencial socio" fuera de la Eurocámara no es "la mejor estrategia de seducción"

Afirma que "habría que buscar fórmulas" si se aplica la reforma de la ley electoral europea pero ve "difícil" coaligarse con EH Bildu

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha advertido al PP de que dejar a "un potencial socio" fuera del Parlamento europeo no es "la mejor estrategia de seducción" y ha llamado a los populares a "hacer una reflexión" sobre su actitud si, "como dicen", pretenden "tender puentes" con la formación jeltzale. Además, ha asegurado que "habría que buscar fórmulas" para mantener representación el la Eurocámara si se aplica la reforma de la ley electoral europea, pero ha considerado "difícil" coaligarse con EH Bildu.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha sido preguntado por el debate que mañana se abordará en el Consejo de Asuntos Generales de la UE sofre la oficialidad del euskera en Europa -también la del catalán y el gallego. El Gobierno de España ha responsabilizado al PP del bloqueo que persiste a esta propuesta entre otros países.

Preguntado por si teme que no salga adelante la iniciativa, Díez Antxustegi, ha afirmado que "evidentemente, ese temor siempre existe" y ha expresado su deseo de que el euskera "quedase como lengua oficial de la Unión Europea".

No obstante, ha llamado a "hacer una reflexión también sobre la actitud que tiene el PP", que "dicen querer tender puentes con el PNV" y "cada vez que pueden, intentan fastidiarnos, intentan hacer en contra del euskera, en contra de Euskadi y en contra del autogobierno". "Esa es la realidad con el Partido Popular", ha reiterado.

El portavoz jeltzale ha insistido en su deseo de que "esto salga" y ha apelado a "la responsabilidad de todas las formaciones y de todos los estados" para que se meterialice. "Pero yo creo que la reflexión que tenemos que hacer con respecto a la posición del PP es muy profunda. ¿Realmente el PP quiere en algún momento poder entenderse con el PNV?", ha preguntado.

En su opinión, con sus actitudes "parece que está muy seguro de que va a tener mayoría absoluta o de que le darán los votos con la extrema derecha para poder gobernar". "Pero si en algún momento quieren hablar con nosotros y quieren tener relaciones con nosotros, este tipo de actitudes que tienen, ya no para con el PNV, sino para con Euskadi, para con el euskera, para con nuestra cultura, para con nuestro autogobierno son poco inteligentes", ha insistido.

Díez Antxustegi ha apuntado que el PNV es "un partido que ha sido capaz siempre de llegar a acuerdos con todas las formaciones democráticas de izquierda y derecha". "A nadie se le escapa que el PNV y el PP son partidos muy distintos, con posiciones muy distintas. Pero también era muy distinto el PP de Rajoy y también llegamos a acuerdos", ha añadido.

Ello se debe, según ha precisado, a que el PNV "si una capacidad tiene, es llegar a acuerdos con unos y con otros, pero siempre sacando cuestiones importantes a beneficio de Euskadi". Por esta causa, ha afirmado que si consigue, en una negociación "acordar algo" con el Partido Popular, la formación jeltzale "siempre va a estar abierta".

"Pero con este PP, en este momento, que por un lado no hace más que mirar a su derecha o a su extrema derecha, y por otro lado no hace más que atacar a Euskadi, al euskera, a nuestra cultura y a nuestro autogobierno, evidentemente en este momento está muy difícil. Pero no está muy difícil porque lo digamos nosotros. Está muy difícil porque lo ponen ellos", ha aclarado.

También se ha referido a la defensa de los populares que se aplique la reforma de la ley electoral que establece un umbral mínimo de porcentaje de voto para conseguir acta de eurodiputado. De nuevo, Díez Antxustegi ha criticado la postura del PP para preguntarse "a quién se le puede ocurrir que a tu potencial socio lo quieras dejar fuera de las instituciones".

"A tu potencial socio, para ellos, quiero decir, ellos nos ven como potenciales socios. No se me ocurriría a mí como estrategia de seducción tratar de dejarlos fuera del Parlamento Europeo. Pero bueno, esto debe ser la cultura política del PP", ha señalado.

El representante jeltzale ha asegurado que, en caso de que se aplicase la reforma de la ley electoral, "habría que buscar fórmulas alternativas". Además, cree que se ha demostrado "durante las últimas décadas" que el hecho de que el PNV tenga representación en Bruselas y en Estrasburgo "es fundamental".

"Habría que buscar fórmulas alternativas para tener representación en el Parlamento Europeo", ha reiterado para aclarar que concurrir con EH Bildu en coalición, como ha sugerido la formación sobrenista lo ve "difícil" porque tienen "modelos muy distintos de sociedad, de entender la economía, de entender la industria, de entender la protección social, de entender la migración y de entender cuestiones fundamentales".

"Tenemos posiciones muy distintas y por lo tanto yo con un partido que además de ser un partido con el que tenemos posiciones muy distintas, un partido que su único objetivo es sustituirnos y hacer contra nosotros, y lo vemos cada día en las instituciones, pues vería muy difícil acordar", ha explicado.

Joseba Díaz Antxutegi ha apuntado que "el valor fundamental a proteger sería la representación del PNV, y por lo tanto de Euskadi, en el Parlamento Europeo".

GAZA

El portavoz del PNV en la Cámara Vasca también ha hablado la la actual situación en Gaza, que ha definido como "algo espantoso". "Es algo que, a cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad, le revuelve en de lleno las tripas, es algo ya insoportable desde el punto de vista de estándares éticos y de derechos humanos", ha manifestado.

A su juicico, los países occidentales, los estados y la Unión Europea "tienen que empezar ya a tomar medidas con respecto a Netanyahu y a su gobierno", porque la situación es "inaceptable". "Creo que ya hemos dicho muchas palabras, ya hemos hecho muchas declaraciones, pero yo sí que creo importante que la Unión Europea dé un paso más y tome medidas", ha señalado.

Díez Antxustegi ha recordado que se adoptaron medidas con Rusia y con otros países "que han tenido también actuaciones lamentables y vergonzosas desde el punto de vista de los derechos humanos". "Y creo que sinceramente lo que está haciendo en este momento Netanyahu y su gobierno es absolutamente inaceptable", ha reiterado.

Preguntado por si en Euskadi se podría revisar los acuerdos comerciales con Israel e incluso los contratos con empresas, ha respondido que "todo se puede analizar". "Todo se puede estudiar y tenemos que ver en qué empresas, en qué condiciones", ha concluido.