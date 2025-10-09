PNV de Gipuzkoa acusa al PSE de "agitar el fantasma del miedo" con la transferencia del Puerto de Pasaia

Le reprocha que anteponga "la integridad del sistema portuario español", por encima del "beneficio que supondría para Gipuzkoa y Euskadi"

BILBAO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Gipuzkoa ha acusado al PSE-EE de "agitar el fantasma del miedo" con la transferencia del Puerto de Pasaia y le ha reprochado que anteponga la preservación de "la integridad del sistema portuario español", por encima del "beneficio que supondría para Gipuzkoa y Euskadi" esa nueva competencia.

En un comunicado, el PNV guipuzcoano se ha pronunciado así, después de que el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, haya alertado de que la propuesta de la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, de "desclasificar" el Puerto de Pasaia como de "interés general" tendrá "consecuencias en su competitividad económica", lo que ha sido refrendado por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, quien ha rechazado "absolutamente" esa desclasificación.

Para la formación jeltzale, la transferencia del Puerto de Pasaia posibilitará una gestión "más cercana, eficaz y comprometida con su competitividad". "Las instituciones de Euskadi han demostrado con creces su capacidad para gestionar directamente, desde la proximidad, el Puerto de Pasaia, incrementando sus potencialidades y su competitividad, y haciendo posible la regeneración efectiva de Pasaialdea", ha argumentado.

En su opinión, no existen impedimentos legales ni administrativos que "dificulten la ejecución de dicha transferencia; se trata, simplemente, de una cuestión de voluntad política". "Quienes agitan el fantasma del miedo afirmando que Pasaia perdería competitividad, incurren en una clara demagogia", ha reprochado, para apostar por un modelo de gestión "descentralizado y colaborativo", dado que "cuando la gestión es más cercana, las infraestructuras funcionan mejor".

Aunque ha rechazado entrar en polémicas, ha señalado que en Gipuzkoa son testigos de la "escasa eficacia que demuestra la gestión, por parte del Estado, de diversos servicios de interés general, como el propio puerto, el sistema ferroviario Irun-Brinkola o la plataforma multimodal de Lezo".

En ese sentido, ha censurado la valoración del PSE sobre el traspaso de competencias en materia portuaria, al considerar que su posición responde "exclusivamente a una necesidad ideológica: preservar la integridad del sistema portuario español, por encima del beneficio que dicho traspaso supondría para Gipuzkoa y Euskadi".

Tras aseverar que el carácter industrial del puerto se mantendrá, ha precisado que el objetivo es salvaguardar las inversiones y la actividad de los operadores, así como garantizar las concesiones vigentes.

"El puerto seguirá al servicio de las necesidades económicas del territorio. Lo que se plantea no es un cambio en la naturaleza del puerto, sino un cambio en su gestión y titularidad. Precisamente, lo que queremos es potenciar y dinamizar su actividad", ha concluido el PNV de Gipuzkoa.