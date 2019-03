PNV insiste en "una operación de acoso y derribo" de la oposición para "quebrar al Gobierno"

Actualizado 16/03/2019 11:45:13 CET

Afirma que la petición de cese de Darpón "no tenía que ver su labor" sino que fue "una operación política" contra el Ejecutivo Urkullu

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha insistido en la existencia de "una operación de acoso y derribo" de los partidos vascos de oposición para "quebrar al Gobierno Urkullu" de forma "paulatina". Por ello, ha asegurado que la exigencia de dimisión o cese del exconsejero de Salud, Jon Darpón, por las irregularidades en la OPE de Osakidetza "no tenía que ver su labor" sino que fue "una operación política" contra el Ejecutivo vasco.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Telleria ha realizado un "reconocimiento público" a la labor del ya exconsejero de Salud, un "trabajador incansable" que "lo ha hecho fenomenal y que ha puesto a Osakidetza en la cumbre de los servicios públicos más valorados".

A su juicio, sí ha habido, tras su dimisión, "una operación de acoso y derribo" contra el Gobierno iniciada, en su opinión, tras la negociación del Presupuesto con EH Bildu, "al que le temblaron las piernas en el último segundo".

Pese a que, finalmente, las cuentas se tuvieron que retirar, en su opinión, el lehendakari ha sabido suplir las posible carencias aprobando leyes en el Parlamento Vasco. "Aislado, para nada, tenemos minoría, pero seguimos concitando acuerdos. Otra cosa es que, de una manera indirecta están poniéndose de acuerdo para intentar derribar al Gobierno y poner en evidencia su minoría continuamente", ha dicho.

Según ha recordado, el Ejecutivo va "supliendo" esta situación "con acuerdos". Ha recordado, en este sentido, que el mismo día que Jon Darpón presentó su dimisión, se estaban cerrando consensos "muy importantes" en el Parlamento vasco.

"Creo que han descubierto una faceta de quebrar al Gobierno de Urkullu paulatinamente a base de ponerse de acuerdo. E indirectamente se ponen de acuerdo porque les parece bien criticar al Gobierno de Urkullu y ponerle en evidencia", ha señalado.

Telleria ha recordado a la oposición que las encuestan avalan que el PNV "siga gobernando" porque gestiona de "una manera correcta y ordenada".

Para el parlamentario jeltzale, como aseguró el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, "si no se hubiera hecho la moción de censura a Rajoy o se hubieran aceptado los presupuestos que proponía Bildu, no hubiera habido una moción contra Jon Darpón y éste no hubiera dimitido". "No tenía que ver con la labor que ha hecho Darpón, era una operación política contra el Gobierno que utiliza a un consejero por una situación administrativa de la que, en absoluto era culpable", ha censurado.

"POR NO DAÑAR"

Telleria ha asegurado que Darpón solo presentó su dimisión "por no dañar al Gobierno" y no porque "lo haya hecho mal". El parlamentario ha admitido que "es grave la duda de que pueda haber una filtración" en las oposiciones de Osakidetza, pero ha añadido que "que se haga en un 2% es grave, pero menos grave".

También ha apuntado que estas supuestas filtraciones se produjeron "solo en unas cuantas especialidades" por lo que cree que "es un problema que no tiene la dimensión que se le ha podido dar".

Tras preguntarse si el exconsejero debe ser responsable de "todas y cada una de las cosas que haga un funcionario" ha añadido que, además, "la denuncia de la Fiscalía es una acusación, no una sentencia". Ha añadido, en este sentido, que Darpón, "sin esperar a la sentencia", ha decidido "dar un paso al lado para que el Gobierno no siga quemándose".

"Un pequeño error lo han convertido en un socavón. Los acuerdos no tienen mucha cabida mediática y los desacuerdos se convierten en bombas", ha lamentado.

Por ello, ha insistido en que "la oposición quiere debilitar al PNV" y "trabaja para buscar cualquier pequeña grieta en el Gobierno de Urkullu para magnificarla". Telleria ha insistido en que la denuncia sobre lo ocurrido en la OPE de Osakidetza "no es tan grave, no es tan gordo".

"Cuando se conozca la sentencia ya se habrá olvidado y nadie estará para reconfortar a Darpón", ha lamentado para insistir en criticar a una oposición que "se tira los trastos a la cabeza" pero cuando "se trata de atacar al Gobierno, se pone de acuerdo".