PNV se muestra "espantado" por la actitud de PP en el reparto de fondos Next que busca "desbaratar" la estabilidad

Mediavilla advierte de que "no se bajarán" de su actual postura sobre la reforma laboral y no la respaldarán si no prevalecen los convenios autonómicos

BILBAO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha asegurado que está "espantado" ante la "kafkiana" actitud del PP sobre el reparto de fondos europeos y cree que busca "desbaratar" la estabilidad. Además, ha advertido al Gobierno de que los jeltzales "no se bajarán" de su actual postura sobre la reforma laboral y no la respaldarán si no recoge la prevalencia de los convenios autonómicos.

En una entrevista concedida al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, Mediavilla ha criticado las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, al denunciar el reparto "a dedo" de los fondos europeos o su apoyo a que presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por los populares que recurran en los tribunales, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de asegurar que se ha beneficiado a Euskadi y Navarra.

El dirigente jeltzale ha afirmado que está "espantado de la política del oposición del PP en el conjunto del Estado". "Hemos vuelto a una actividad política absolutamente kafkiana y fuera de sí. El PP está utilizando todos sus medios a su alcance para intentar desbaratar una situación de estabilidad", ha manifestado.

REFORMA LABORAL

Por otro lado, el responsable de Política Institucional del PNV ha avisado al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos de que los jeltzales "no se bajarán de la actual posición" sobre la reforma laboral que acordó el Ejecutivo con los sindicatos UGT y CC.OO. y la patronal.

Koldo Mediavilla ha insistido en que, si la Ley no recoge la prevalencia de los convenios autonómicos por encima del estatal, no facilitará su convalidación en el Congreso de los Diputados. "Para eso somos un partido nacionalista y defendemos los intereses de Euskadi", ha concluido.