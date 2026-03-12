PNV de Muskiz denuncia el relato "sesgado e incompleto" del alcalde sobre el incidente del benceno en Petronor

BILBAO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Muskiz (Bizkaia) ha criticado la gestión realizada por el alcalde, Eduardo Briones (PSE-EE), tras el episodio de niveles elevados de benceno registrado el pasado 26 de febrero en la planta de Petronor y ha denunciado que el vídeo difundido días después desde Alcaldía ofrece "un relato parcial, sesgado, que omite hechos relevantes y la participación de otros representantes municipales".

La formación jeltzale considera que, ante un incidente que "afecta directamente a la salud pública y a la seguridad de la ciudadanía, la prioridad de cualquier institución debe ser la transparencia, el rigor informativo y la coordinación institucional, y no la construcción de relatos políticos a posteriori, como ha sido el caso".

En un comunicado, ha señalado que "durante la tarde del 26 de febrero ya existía información sobre niveles elevados de benceno, algo que el propio alcalde reconoce". Sin embargo, ha criticado que el relato difundido posteriormente "presenta la situación como si el Ayuntamiento hubiera conocido la gravedad del episodio únicamente a las 20.29 horas, cuando el Gobierno Vasco trasladó las medidas preventivas, una versión que no refleja lo ocurrido".

El PNV ha recordado que cuando sus representantes acudieron al Ayuntamiento tras conocer las recomendaciones sanitarias no fueron informadas de la existencia de ninguna supuesta "mesa de crisis", y que las primeras horas estuvieron marcadas por "momentos de tensión y desconcierto mientras se esperaba información actualizada por parte de las autoridades sanitarias".

Para el PNV, lo sucedido el 26 de febrero exige "máxima claridad institucional: conocer qué información existía durante la tarde, cuándo se trasladó al Ayuntamiento y qué decisiones se adoptaron en cada momento".

En ese sentido, ha subrayado que, mientras el grupo jeltzale "se ha esforzado desde el principio y en todo momento por informar a la ciudadanía, reclamar mayor comunicación de Petronor, exigir explicaciones y participar en la manifestación celebrada el domingo 28 de febrero", desde las filas del PSE-EE se ha optado por "dirigir las críticas hacia PNV, integrante del equipo de gobierno".

"Cuando hablamos de salud pública y de una alerta por contaminación química, lo que la ciudadanía espera de su Ayuntamiento es transparencia y rigor, no versiones parciales ni relatos construidos después de los hechos, ni protagonismos personales innecesarios", han señalado desde la organización municipal.

Por ello, el PNV ha reclamado "explicaciones completas y responsabilidad institucional", al tiempo que ha insistido en que "en situaciones que afectan a la salud colectiva la prioridad debe ser siempre la prevención, la prudencia y la información veraz".