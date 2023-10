PNV no irá a la jura de la princesa Leonor que supone continuar un modelo "que niega el reconocimiento nacional vasco"

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha anunciado este jueves que no asistirá al acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor previsto para el próximo día 31 en el Congreso de los Diputados porque supone continuar "un modelo que niega el reconocimiento nacional del pueblo vasco". Tampoco acudirá al evento el Lehendakari, Iñigo Urkullu.

A través de las redes sociales, los jeltzales han dado a conocer su decisión de no participar en el acto de jura de la Carta Magna de la princesa Leonor y sucesora del Rey Felipe VI porque considera que, con esta ceremonia, "lo único que se pretende trasmitir es la continuidad de un modelo con el que no está de acuerdo y que niega el reconocimiento nacional vasco".

Otra de las razones aducidas por el PNV para no asistir al acto es que "no comparte el empeño de convertir, con los desfiles, un acto teóricamente civil en una especie de exhibición cívico-militar". La formación jeltzale no se siente "cómoda con un acto que tiene más de evento social, al estilo del que se organiza el 12 de octubre --en el que nunca ha participado--, que de acto parlamentario propiamente dicho".