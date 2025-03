PNV no limitará el tiempo para sus cargos pero se plantea requerir nuevas mayorías si sobrepasan 2 ó 3 mandatos

Quiere mantener la bicefalia, "fortalecer y activar" su militancia, "reforzar liderazgos locales" y acortar los tiempos de sus procesos

SAN SEBASTIÁN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV no limitará el tiempo para desempeñar cargos internos o institucionales en el partido, aunque se plantea establecer en sus estatutos nuevas mayorías (número de votos) para quienes quieran sobrepasar los dos o tres mandatos. Los jetzales comenzarán ya a trabajar en sus nuevos estatutos, cuyo borrador podría estar elaborado para otoño, con el fin de aprobarlo definitivamente antes de fin de año en sus asambleas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Imanol lasa, coordinador de la ponencia organizativa del PNV denominada 'Una organización democrática', ha desgranado su contenido, tras aprobarse este sábado en la IX Asamblea General que se celebra en el frontón Atano III de Donostia-San Sebastián bajo el lema 'Alderdia Gara'.

Entre las cuestiones más esenciales que refleja el documento, destacan el mantenimiento de la bicefalia, "fortalecer y activar" a la militancia, "reforzar los liderazgos locales" y acortar los tiempos de todos los procesos dentro de la organización, además de profundizar en su "desburocratización".

Lasa ha asegurado que la formación jeltzale quiere "ahondar, mantener y reforzar" el sistema de bicefalia, aunque pueda "generar algunos conflictos entre cargo interno y cargo externo". "Vivimos unas realidades en las que a veces se confunde y en el debate de los nuevos estatutos lo vamos a recoger", ha indicado.

En cuanto a la limitación de tiempo para ejercer responsabilidades en la formación, la Asamblea General ha llegado a una conclusión: "No nos podemos autolimitar como partido. No hay ninguna legislación que limite la duración en los cargos y, por tanto, no vamos a ser nosotros los que nos limitemos", ha remarcado.

No obstante, ha aclarado que sí quieren fomentar que "las responsabilidades vayan siendo compartidas". Por ello, se ha abierto el debate para "intentar buscar nuevas mayorías, una vez que una persona esté más de dos o tres legislaturas". "Quizá en los nuevos estatutos se refleje la posibilidad de contar con el respaldo de un mayor número de votos por parte de la afiliación", ha precisado.

Tal como ha subrayado el coordinador de la ponencia de organización, "ha quedado recogida esa aspiración, esa necesidad, ese aporte", y ahora se verá "cómo se trabaja en los estatutos", cuyo borrador podrá estar ya elaborado para octubre y aprobados en asambleas antes de concluir el año.

Además, ha apuntado que en los estatutos "se reflejará claramente el número de legislaturas o el número de votos cualificados que se necesitan para que una persona pueda seguir dos, tres o cuatro o cinco legislaturas, tanto de cargos internos como externos".

Imanol Lasa ha dicho que hay "un sentir" en el partido favorable a "acortar todos los tiempos", no solo los ligados en los procesos electorales "internos y externos", sino también en los debates de ponencias o en cuestiones más locales.

"Tenemos que desburocratizar todos los procesos y ser cada vez más eficientes, tenemos que adaptarnos, respetando al máximo el papel de la militancia y siendo garantistas con todo lo que significa un proceso de este tipo", ha manifestado.

Preguntado por el hecho de que no se conozcan los datos de la participación en las votaciones en los batzokis a los candidatos a los distintos órganos de dirección del PNV, ha respondido que se trata de "datos internos que sí conoce la afiliación", aunque no hayan trascendido públicamente.

"Nuestros procesos son muy democráticos, muy garantistas y creo que no hay duda de que nuestros procesos se llevan con muchísima cautela pero, al mismo tiempo también, con ciertas garantías y con cierta intimidad, si se me permite", ha añadido.

Según ha precisado, la militancia "pide fundamentalmente acortar los plazos, porque se hacen excesivamente largos y también aquí hay una influencia por parte de los medios y por parte de otro tipo de agentes externos que, a veces, lo que hacen es influenciar en debates internos y que no debería ser así".

"UNA DERECHA DESMADRADA"

Lasa ha explicado que la ponencia prevé, asismimo, "el fortalecimiento y la activación de la militancia". "Entendemos que, en estos momentos tan turbulentos que estamos viviendo en el contexto internacional, con una derecha desmadrada, es más importante que nunca activar a la militancia, fortalecer su papel en un momento también clave para el partido, con una hoja de ruta también clave", ha subrayado.

Además, ha destacado que el PNV "no es un partido, sino de militantes". Por ello, ha asegurado que "la principal fuerza" que tiene es su afiliación. "En este nuevo momento, lo que queremos es activarla. Queremos seguir organizándonos en los tres niveles fundamentales, a nivel local, territorial y nacional", ha subrayado, para señalar que, para lograrlo, incorporan "algunas cuestiones" en el funcionamiento de sus asambleas, en su manera de hacer los descargos, y de gestionar el partido a nivel local.

La pretensión es que el partido "se desburocratice, adopte nuevas medidas para ser más cercano, más abierto a la incorporación también de la figura del simpatizante que va a participar de manera diferente en esta nueva etapa" de la formación. "Por tanto, apertura, eficiencia y digitalización", ha enfatizado.

En esta línea, ha informado de que el partido ha aceptado en su ponencia "un plan muy ambicioso de digitalización", no solo para "desburocratizar muchas de las gestiones que se hacen dentro de la casa, sino también para buscar una nueva relación, comunicación, tanto con los afiliados dentro de casa como de manera externa".

ESCUCHA ACTIVA

El PNV también apuesta por "escucha activa". "Queremos volver a abrirnos como partido para que escuchemos, recojamos toda esa información, la sepamos gestionar y, de alguna manera, la podamos transformar en la puesta en marcha de políticas innovadoras", ha precisado Imanol Lasa.

Para ello, impulsarán "una política integral de formación". "Si queremos llevar a cabo nuevas políticas es importante también que nos formemos bien los afiliados y también que formemos bien a los representantes institucionales para llevar a cabo esas nuevas políticas, anticipar demandas, y construir nuevas políticas atendiendo a las nuevas realidades sociales y políticas".

Asimismo, su objetivo es "reforzar los liderazgos locales, los nuevos portavoces, tanto a nivel local al nivel territorial". "Es el momento de que, más allá de la voz de nuestros representantes institucionales, el partido dé a conocer a los nuevos portavoces a nivel local, territorial, bien abordando cuestiones sectoriales o cuestiones de índole político", ha manifestado.

Por tanto, los jeltzales se esforzarán para que los estatutos "recojan esa fuerza que van a tener esas nuevas voces" en la acción política del partido.

Lasa también ha subrayado que se reforzará "el sistema ético y del buen gobierno interno para prevenir algunas malas prácticas o conflictos de intereses". "Entendemos que, en este sentido, el partido ya ha dado pasos muy vanguardistas y queremos seguir avanzando", ha enfatizado.