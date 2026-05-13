PNV pide a Mónica García que "ponga tanto empeño" en solucionar la huelga de médicos como en la crisis del hantavirus

Archivo - Médicos durante una manifestación convocada por el Sindicato Médico de Euskadi - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "ponga tanto empeño" en solucionar la huelga de médicos como en resolver la 'crisis del hantavirus'. La representante jeltzale en la Cámara Baja ha afirmado que el problema "lo ha generado" la ministra, y "no hay resultados" porque "falta cocina".

En una entrevista en Herri Irratia-Radio Poluar, recogida por Europa Press, Vaquero ha afirmado que la huelga de médicos "afecta gravemente" porque "se están aplazando consultas e intervenciones quirúrgicas necesarias".

Por ello, tras afirmar que la crisis del hantavirus "ha salido muy bien", ha instado a la ministra de Sanidad a poner "el mismo empeño" en "solucionar la huelga de médicos".

Según Maribel Vaquero, en este conflicto y en las negociaciones con los huelguistas "no hay resultados" tras más de un año de "este tira y afloja".

En Osakidetza, según ha apuntado, "se estaba solucionando poco a poco el tema de las listas de espera tras la situación generada por la Covid y, en estos momentos, se están dando "pasos atrás". "Las listas de espera aumentan y las personas no son atendidas con la celeridad que deberían de serlo", ha señalado.

"COCINA"

En opinión de Maribel Vaquero, se trata de un conflicto "que ha generado ella" y por lo que la ministra de sanidad es quien debería solucionarlo.

Ha apuntado que Mónica García "lo primero" que debía haber hecho es "dar avisos" de que iba "a sacar esta ley" y constatar si tenía "suficientes acuerdos para sacar estos temas adelante".

"Lo que creemos es que lo que tiene que hacer la ministra es sentarse y no levantarse hasta conseguir un acuerdo. Lo que vemos es que en este tema, por ejemplo, no hay resultado, y si no hay resultados, falta cocina", ha manifestado.

A su juicio, "por muy buena disposición" que la ministra diga tener, "lo que no se ven son resultados". "Por lo tanto, hasta que haya resultados, tendrá que hacer más cocina", ha concluido.