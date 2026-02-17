El PNV plantea crear una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino en espacios públicos

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

El PNV en el Congreso plantea crear una subcomisión de estudio sobre el uso del velo integral femenino en espacios públicos. La formación jeltzale considera necesario un debate "sereno y sin argumentos xenófobos" sobre esta materia, y apuesta por analizar con expertos "los derechos que pueden entrar en colisión, atender a la jurisprudencia europea, y garantizar la convivencia y los derechos" de las mujeres que utilizan estas prendas.

El Grupo Vasco ha anunciado que esta semana registrará una Proposición no de Ley para la creación de una subcomisión de estudio sobre el uso de prendas que cubran totalmente el rostro en espacios públicos, como el velo integral femenino, y sus consecuencias.

En un comunicado, el PNV ha señalado que el debate abierto en el Congreso "y las contradicciones históricas en torno a este tema, merecen un debate sereno, riguroso y plural, sin sesgos ideológicos ni apriorismos de ningún tipo, que permita valorar adecuadamente las distintas perspectivas, así como su impacto y oportunidad en el contexto social actual".

A su juicio, "la pluralidad de enfoques, sensibilidades y posicionamientos en el ámbito social y jurídico sobre esta cuestión evidencia su complejidad y la concurrencia de distintos derechos". Por ello, cree que la adopción de medidas legislativas prohibitivas relativas al uso de prendas que cubran el rostro, como el velo integral femenino, en el espacio público "debería hacerse solo después de analizar esta materia con mujeres que utilizan esta vestimenta, asociaciones que tratan con ellas y otras personas expertas".

DERECHOS EN COLISIÓN

El Grupo Vasco defiende que hay que atender "a los distintos derechos fundamentales que pueden entrar en colisión, como la libertad religiosa, la diversidad cultural, la seguridad y la convivencia, y estudiando la jurisprudencia europea sobre derechos humanos y fundamentales, donde se prevé que pueda terminar en un futuro próximo esta cuestión".

"El objetivo último es no adoptar medidas legislativas prohibitivas precipitadas, evitar cualquier forma de estigmatización y defender los derechos de estas mujeres y la convivencia de la ciudadanía, siendo conscientes de que esta es una práctica minoritaria en Euskadi y en el Estado en estos momentos", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado ya sobre algunas regulaciones ya adoptadas en otros países de la UE donde esta vestimenta está más extendida. La formación jeltzale ha indicado que la experiencia de otros países y los resultados de las decisiones adoptadas deberían también escucharse en esta subcomisión.

El PNV ha señalado que los términos de la propuesta a debate en el Congreso están "impuestos por Vox, que llega incluso a solicitar la expulsión de quienes utilicen el velo integral", solo sirven "para exacerbar estereotipos relativos al islamismo, fomentar la intolerancia y traspasar las normas de convivencia en una sociedad democrática".