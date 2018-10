PNV pregunta a Bildu cómo lograrán consensos en las Cortes su sector "maoísta" independiente y "el del Opus Dei de EA"

Actualizado 22/08/2011 12:43:55 CET

Cree oportuno pedir un "nuevo estatus para Euskadi" porque en el Estado "suenan trompetas de cambios en la distribución territorial"

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, ha instado a Bildu a explicar cómo consensuarán iniciativas en las Cortes generales su sector marxista-leninista-maoista, "predominante entre los independientes", y el del Opus Dei de Eusko Alkartasuna, cuando éstas no se refieran a "los derechos de Euskal Herria".

Además, ha pedido que se aclare si ha habido un "debate interno suficientemente maduro" en el seno de la antigua Batasuna sobre la decisión de concurrir a los comicios generales, porque, antes, lo consideraba "claudicante y españolista".

Por otra parte, se ha mostrado convencido de que el actual momento es el oportuno para pedir un "nuevo estatus para Euskadi", con el Estatuto de Gernika "a punto de culminarse" y cuando en el Estado "suenan trompetas de cambios en la distribución territorial".

En una entrevista concedida a Europa Press, Erkoreka se ha mostrado convencido de que la propuesta de Bildu para que el PNV se sume a una coalición electoral soberanista de cara a las próximas elecciones a las Cortes Generales "tiene una trampa evidente" y le hace recordar la máxima de que "el queso sólo se expide gratis en la ratonera, para pillar al ladrón".

"Las mismas circunstancias en las que se ha producido apuntan inequívocamente en este sentido. Su objetivo no era conformar esa alianza, sino provocar una descolocación del PNV", ha afirmado.

Tras advertir de que "una representación nacionalista unificada" en las Cortes, volcada "en la defensa de los derechos de Euskal herria, entendiendo éstos por la reivindicación de la autodeterminación y la independencia", supondró el 1 o el 2 por ciento de los debates de la legislatura, ha advertido de que "hay que seguir trabajando en cuestiones que nada tienen que ver".

A su juicio, "entonces, será interesante ver cómo consensúan internamente sus posiciones los marxista-leninista-maoistas que predominan entre los independientes de Bildu y el sector Opus Dei de Eusko Alkartasuna".

"Alguna dificultad supongo que tendrán para alcanzar consensos ciento y un mil temas que conforman la acción de los poderes públicos", ha ironizado.

Además, ha llamado la atención sobre la forma en que la coalición soberanista ha hecho pública su oferta, "dando por supuesta una decisión que hasta ahora era inmensamente controvertida, la de participar en las elecciones generales y tomar posesión de sus cargos como diputados y senadores".

En este sentido, ha recordado las descalificaciones de "españolistas, claudicantes y traidores a la patria" que se aplicaron al PNV cuando decidió concurrir a estos comicios y que "ahora parece que nadie formula en el seno de la izquierda abertzale".

"Yo no sé si en el seno de la izquierda abertzale ha habido un debate suficientemente maduro como para que lo que hasta ahora ha sido, elección tras elección, objeto de arduos debates y de grandes enfrentamientos internos ahora se obvia o no va a aparecer", ha argumentado.

El portavoz de la formación jeltzale en la Cámara baja se ha preguntado "si ahora ya no importa ser españolista o se deja de ser españolista por el hecho de que Bildu participa en las elecciones generales".

A su juicio, "alguien" deberá explicar "si estaban equivocados hasta ahora o no, o si es ahora cuando se equivocan, o si los demás que estábamos equivocados hasta ahora y éramos traidores ya no lo somos".

CIEN DÍAS

Para Erkoreka, aunque Bildu "todavía no ha cumplido los 100 días" al frente de las instituciones guipuzcoanas, ya ha dejado ver que "toda su acción política en la reivindicación sobre los presos", un tema "que se sustrae de la competencia de las instituciones en las que están representados".

Por otra parte, ha recordado que, además de ser una coalición con presencia institucional "notable, casi absoluta en Gipuzkoa", también la tiene en otros territorios, por lo que "tiene que empezar a rendir cuentas de su gestión".

"No sabíamos si Bildu iba a venir a las instituciones a ponerlo todo patas arriba, a cambiarlo todo, a reorientar radicalmente las políticas sociales y económicas y culturales, o todo se trataba de un quítate tú para ponerme yo, y todo apunta más a este último sentido", ha dicho.

Erkoreka ha destacado que "hasta las banderas españolas lucen en las instituciones más representativas que gobiernan". "Hasta en Lizartza luce, cuando durante los últimos años nos habían exigido actitudes que respondieran a la desobeciencia civil, a la confrontación institucional, al desbordamiento institucional de la legalidad", ha recordado.

NUEVO ESTATUS

Erkoreka se ha referido también a la reclamación de "nuevo estatus para Euskadi" realizada por su partido en un momento "en el que el avance que va a experimentar el autogobierno, como consecuencia de las transferencias" que se están negociando con el Gobierno aproxima al País Vasco "hacia el horizonte del cumplimiento del Estatuto".

En esta coyuntura, "está claro", a su juicio, que el PNV "está pensando, sin perder la compostura, sin perder la racionalidad, sin dejar de tener los pies en el suelo, en nuevos horizontes y en utilizar los mecanismos en vigor en el ordenamiento jurídico, el concierto político o los derechos históricos".

"Utilizar -ha precisado- todo esto para abrir nuevos horizontes de autogobierno en un momento en el que el Estado español cuestiona su estructura interna y se plantea, incluso por parte de algunos partidos, la devolución de competencias al Estado".

Erkoreka cree que éste es, "quizá, el momento" en el que "se marquen las diferencias reales entre quienes tienen una vocación de singularidad y quienes se sumaron al hecho autonómico arrastrados por la moda o por la ola que se imponía ahí".

A su juicio, Euskadi "pueden darse ahora, precisamente ahora, las circunstancias idóneas para poder explorar nuevos horizontes para el autogobierno vasco, ahora que el Estatuto está a punto de ser culminado, y que en el Estado español suenan trompetas que anuncian cambios estructurales en la conformación de la distribución territorial de poder".

Además, ha defendido que el "punto de arranque" para el nuevo estatus que pretenden los jeltzales "debe de ser el Parlamento vasco" porque "cualquier iniciativa, cualquier planteamiento de reordenación del mapa del régimen de autogobierno debe arrancar de las instituciones representativas" del País Vasco.

El portavoz de la formación jeltzale en el Congreso ha insistido en que "no hay ninguna novedad" en la postura del PNV, aunque partidos como el PP "quieran dotar de un componente estridente" a la iniciativa, de forma que "se quiera extremar o radicalizar o vender como estrambótica o sorprendente".

Sin embargo, ha dicho comprender "menos" las críticas de los socialistas porque "hasta ayer mismo, por boca de Patxi López, venían preconizando una reforma del Estatuto de Autonomía". "No hace falta mirar muy atrás en la hemeroteca, de hecho esta misma legislatura se atrevió a hacer ese planteamiento hasta que le llamó a capítulo Antonio Basagoiti y le dijo: 'ni se te ocurra ir por ese camino', y se cayó al momento", ha apuntado.

Preguntado por las posibilidades de que, en un gobierno del PP, se consiga la pretensión de los jeltzales, ha respondido que "ya se verá". Es este sentido, ha recordado que "también los catalanes tienen reivindicaciones importantes vinculadas con su autogobierno, en concreto con la autonomía financiera" y se hallan "a la espera de que se produzca un cambio de escenario para ver si es posible o no materializarlas". "No veo por qué nosotros no vamos a tener también nuestros propios planteamientos", ha dicho.