PNV pregunta al PSE y al resto de constitucionalistas si están dispuestos a poner fecha a un referéndum acordado

Publicado 17/09/2018 11:02:10 CET

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha preguntado a la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, y al resto de los que se denominan constitucionalistas, si están dispuestos a poner fecha para la celebración de un referéndum acordado con el fin de que "hable la gente" sobre el futuro de Euskadi, ya que los jeltzales estarían "encantados" si esto se produjera.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que le sorprendieron las declaraciones de la secretaria general de los socialistas vascos, en las que aseguró que "aquí lo que pretende el PNV es un referéndum de autodeterminación sin fecha, sin mayoría fijada y sin que la Ley se lo permita".

"Lo que les tengo que decir a ella y a todos es que nosotros, primero, estamos buscando un acuerdo más allá de todo eso, pero también estaríamos encantados con un posible referéndum para que hable la gente, que se le pueda poner fechas, se le pueda poner una mayoría, la que sea, la que acordemos entre todos, y que la Ley lo permita. Nosotros estamos dispuestos a acordarlo", ha apuntado.

Por ello, ha preguntado si "la parte que se denomina constitucionalista está dispuesta a pactar todo eso". "Me parece que no. Nosotros no es que lo queramos hacer sin fecha, sin mayorías fijadas y sin que la Ley lo permita, no, nos gustaría con fechas, con mayorías fijadas y que la Ley lo permitiera. ¿Está dispuesta la otra parte a intentar llegar a un acuerdo en eso?", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha señalado que, "por encima de la discusión sobre la modificación estatutaria, ésta va a ser una de las claves" de discusión, no sabe si ahora, pero sí en el futuro.

Aitor Esteban ha afirmado que no se puede "tachar de imposición a una petición que es respaldada por una amplísima mayoría del Parlamento", con la que, "a no ser que se retracte de sus palabras", incluso Podemos "debería estar de acuerdo porque eso es lo que manifestaba".

En este sentido, ha insistido en que, "respecto a esta discusión amplia, general, la otra parte no está dispuesta a pactar mayorías cualificadas, de acuerdo, fechas, las que sean", aunque tenga que pasar tiempo.

A su juicio, esto debe admitirse "dentro de la Ley", siendo "un poquito más amplio de miras y buscando el acuerdo", sin hacer referencias únicamente a la legislación, "tal como está y tal como lo interpreta el Tribunal Constitucional". "Pero, más allá de todo eso, que es la gran discusión, yo creo que hay margen, dentro de lo que es la reforma estatutaria, para poder llegar acuerdos. Nosotros estamos dispuestos a explorar ese tema", ha dicho.

MIKEL LEGARDA

Esteban ha considerado que Mikel Legarda, el jurista designado por el PNV para integrar la comisión de expertos que redactará el texto articulado de nuevo estatus, "tiene un gran conocimiento de la jurisprudencia constitucional" y, más allá de ésta, puede indicar dónde se podrían hacer modificaciones legales para adaptar el autogobierno a una situación en la que se encuentren "más a gusto todos".

"Es un hombre templado y que está viviendo el momento y la actualidad política directamente en estos momentos. Creo que es una persona absolutamente adecuada para hacer esa labor", ha manifestado. En esta línea, ha añadido que todos, no solo los juristas de la comisión de expertos, deben intentar el acercamiento, pese a las "rayas" que tenga cada uno en materia de autogobierno.