PNV y PSE aprueban en solitario la ley que reduce la reserva de vivienda de protección pública del 75% al 60%

El Pleno de la Cámara autonómica ha aprobado la ley de medidas urgentes en materia de vivienda - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE han aprobado en solitario su Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, que recoge diversas medidas para flexibilizar la normativa y agilizar la tramitación para impulsar la construcción de pisos, entre ellas, la reducción de la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60.

El Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado esta medida con los 39 votos a favor que suman el PNV y el PSE-EE, frente al rechazo de los 35 parlamentarios de EH Bildu, PP, Sumar y Vox, si bien en la votación de ciertos apartados del texto se han registrado algunas abstenciones.

En la ley se destaca que es "urgente" adoptar "medidas integrales y estructurales que permitan revertir la actual emergencia habitacional, estableciendo con carácter inmediato medidas que permitan aumentar la oferta, especialmente de vivienda protegida en todas sus modalidades, y proteger de forma efectiva el derecho de acceso a una vivienda digna".

Además, se recuerda que Euskadi dispone de suelo calificado capaz de albergar más de 160.000 viviendas, 75.000 de ellas protegidas, "que no se moviliza por condiciones urbanísticas, económicas y ambientales", y que --por lo tanto-- estos recursos "no cumplen su función social".

En este contexto, la ley permite reducir la reserva para la vivienda de protección pública del 75% al 60%, con un mínimo del 55% de vivienda de protección social y el restante 5% en vivienda de protección tasada.

En el caso de aplicarse el 10% de incremento de la edificabilidad urbanística que se permite en las actuaciones prioritarias, este aumento se destinará en su totalidad a la construcción de vivienda de protección pública, manteniendo el porcentaje mínimo del 55% para la vivienda de protección social; y el resto de ese incremento, para vivienda de protección tasada.

Además, se establecen medidas para flexibilizar la implantación de nuevos alojamientos dotacionales en suelos equipamentales y en edificios existentes, y se recoge un régimen sancionador vinculado a los incumplimientos derivados de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

De esa forma, se contempla en este capítulo la posibilidad de localizar los alojamientos dotacionales en suelos que el planeamiento califique de equipamiento, sin necesidad de la modificación de su calificación atendiendo a su carácter dotacional y siempre que se justifique la innecesariedad del equipamiento inicialmente calificado.

También se recoge la posibilidad de que el Gobierno Vasco y las administraciones públicas de carácter territorial promuevan vivienda de protección pública en municipios rurales, así como en los municipios de población igual o inferior a 3.000 habitantes.

En otro apartado de la norma se incorpora las novedades en materia ambiental. Así, "en línea con la necesidad de agilizar y sincronizar los procedimientos urbanísticos, ambientales y de suelos, se identifican los supuestos de evaluación ambiental estratégica simplificada para las modificaciones de los planes de ordenación estructural e instrumentos de ordenación pormenorizada".

Por otra parte, se prevé la suspensión de la presentación de las declaraciones responsables para las nuevas viviendas de uso turístico en zonas de mercado residencial tensionado, una medida que --según se indica en el texto-- "se ampara en el interés general de proteger el derecho a la vivienda".

En esta nueva ley se constata que ante la actual "urgencia habitacional", es necesario "agilizar la cesión de suelos de participación de la comunidad en las plusvalías a partir de un acuerdo de amplia base interinstitucional entre el Gobierno Vasco y los ayuntamientos".

RESERVA ESTRATÉGICA

El objetivo de esta medida es "hacer posible una cesión automatizada y recurrente de suelos al Gobierno Vasco, al objeto de constituir una reserva estratégica de suelo, que permita al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana planificar y llevar a cabo las actuaciones necesarias para desarrollar el parque de vivienda protegida en alquiler y ofrecer respuesta a la demanda existente".

En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV Jonatan Moreno ha defendido que esta es "una ley centrada y que busca tomar soluciones para los problemas de la clase media y de la juventud de este país, alejada de los extremos de izquierda y de derecha, y de los dogmatismos ideológicos".

"FANTASMAS Y MIEDO"

Moreno ha asegurado que esta ley permite avanzar hacia una "solución" al problema de la vivienda, por lo que ha reprochado a la oposición que se dedique a "llenar el ambiente de fantasmas" y fomentar el "miedo" en lugar de contribuir a mejorar la situación de la vivienda en Euskadi.

El parlamentario y secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha explicado que el "complejo entramado legal y burocrático" existente "alarga los procedimientos urbanísticos mucho más de lo razonable y dificulta las respuestas ágiles y eficaces que las personas con necesidad de vivienda nos están demandando".

Según ha indicado, en la actualidad el 70% de la ciudadanía vasca vive en municipios tensionados, en los que los precios de la vivienda "han crecido muy por encima de la inflación y de los ingresos medios, quedando fuera del alcance de muchas personas y obligando a otras a un importante sobreesfuerzo para el acceso a un bien que consideramos de primera necesidad". Ante esta situación, ha advertido de la necesidad de llevar a cabo "una intervención decidida" como la prevista en esta ley.

Por parte de EH Bildu, Xabier Astigarraga ha criticado la falta de "voluntad de negociación" del PNV y el PSE en torno a esta ley, y ha acusado a ambas formaciones de tramitar esta ley "haciendo trampas" para acelerar su aprobación.

"MERCANTILISMO" Y 'LOBBY INMOBILIARIO'

Además, ha denunciado que se trata de una ley "mercantilista" y diseñada en función de "los intereses del 'lobby inmobiliario'". "Esta ley es un paso atrás; pretende garantizar el negocio de los promotores de vivienda a costa de reducir la vivienda protegida, a costa de desregular la tramitación, a costa de las garantías medioambientales, a costa de las ya infrafinanciadas arcas municipales", ha censurado.

La parlamentaria del PP Ana Morales ha criticado que la reducción de la reserva obligatoria para vivienda social contemplada en el texto "es absolutamente insuficiente para estimular la actividad y el mercado", y ha reivindicado el modelo de vivienda que desarrolla el PP en la Comunidad de Madrid.

Además, ha calificado las medidas recogidas en la propuesta de "populistas y propagandistas", así como de estar orientadas a "buscar chivos expiatorios como las viviendas turísticas". Morales también ha manifestado que en Euskadi existe "un modelo restrictivo e intervencionista", al que ha atribuido el hecho de que la comunidad autónoma tenga "las viviendas más caras del conjunto de España".

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha afirmado que el objetivo real de la rebaja de la reserva de suelo para vivienda protegida contemplada en la ley es "dar más dinero" a quien "se lucra" y ponerse "de rodillas" ante quien negocia con un bien de primera necesidad como la vivienda. "Resquebrajar esa reserva es aceptar aquello de quien paga manda y obviar el principio de subordinación del suelo al interés general", ha criticado

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha denunciado que esta proposición de ley incluye medidas que constituyen "un ejercicio abusivo de la función social de la vivienda". Además, ha reclamado la derogación de las referencias a las 'zonas tensionadas', una figura que permite limitar el precio de los alquileres en zonas con una elevada demanda de vivienda y alquileres muy elevados, al considerar que esta medida resulta "invasiva con la propiedad".