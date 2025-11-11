PNV y PSE-EE aprobarán el proyecto de presupuestos de Álava "sin ningún acuerdo" todavía con la oposición

VITORIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Foral de Álava (PNV-PSE) aprobará este jueves el proyecto de presupuestos del Territorio para el próximo ejercicio 2026 "sin ningún acuerdo" con los grupos de la oposición de las Juntas Generales, al "no haber encontrado comprensión" ni en EH Bildu, ni en el Partido Popular, ni de Elkarrekin.

Cuestionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Foral, González ha anunciado que el proyecto de cuentas públicas se aprobará en un Consejo de Gobierno extraordinario, aunque no ha cerrado la puerta a la "posibilidad de acordar" con algún grupo durante las próximas semanas, tras su aprobación.

"A dos días, lo más probable es que se apruebe sin ningún apoyo de la oposición, pero eso no quiere decir que no logremos acordar a través del cortejo presupuestario, en el que la oposición tiene la oportunidad de trasladar sus prioridades y encontrar eco a sus propuestas", ha manifestado.

El diputado general de Álava ha señalado que el Gobierno "no ha encontrado la comprensión en ninguna formación política de la oposición para aprobar el proyecto ya con un acuerdo", por lo que ha evidenciado que "la negociación tendrá que ser a partir de su aprobación".

"Estamos en una fase muy inicial con las formaciones políticas. Hemos mantenido algunas reuniones, pero no hay ninguna formación que se haya puesto a trabajar en firme un acuerdo presupuestario", ha añadido para comentar que, a pesar de ello, el Gobierno "no descarta" alcanzar un consenso con alguna de ellas.