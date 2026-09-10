PNV y PSE promueven un pleno monográfico para debatir sobre seguridad sin "alarmismo" pero sin "negar" los problemas

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VITORIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE han registrado en el Parlamento Vasco una solicitud para celebrar un pleno monográfico sobre la situación, los retos y las políticas de seguridad pública en Euskadi. El objetivo es plantear un debate "riguroso y sereno" sobre esta cuestión, sin "negar" los problemas que existen pero evitando el "alarmismo" con fines políticos.

El debate tomaría como punto de partida las conclusiones del 'Basque Segurtasun Foroa', impulsado por el Gobierno Vasco, y se enmarcaría en el proceso de elaboración del nuevo 'Plan Integral de Seguridad 2026-2030', según han informado ambos partidos en un comunicado.

El PNV y el PSE estiman necesario plantear un debate "riguroso y sereno" en torno a la seguridad pública en Euskadi. Estas dos formaciones han recordado que la seguridad "constituye una condición necesaria para el ejercicio efectiva de los derechos y las libertades, para la convivencia democrática y para el normal desarrollo de la vida cotidiana".

'Jeltzales' y socialistas han subrayado que proteger a las personas, sus bienes y el patrimonio colectivo, prevenir los riesgos, y ofrecer una respuesta eficaz ante las emergencias "son responsabilidades esenciales de los poderes públicos y forman parte de la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía".

"Ante los que niegan los problemas de seguridad y los que los utilizan políticamente, nosotros creemos que hay que hablar de las cosas tal y como son", ha afirmado el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Diez Antxustegi.

El representante 'jeltzale' ha reconocido que "hay problemas de seguridad", por lo que ha afirmado que es necesario "admitirlos para poder resolverlos". "Por eso proponemos un espacio para poder analizar con sosiego, mucha serenidad y rigor, un asunto que afecta directamente al día a día de todas las personas que vivimos en Euskadi", ha añadido.

NO "SOBREDIMENSIONAR" EL PROBLEMA

Por su parte, la portavoz de Seguridad del PSE-EE, Miren Gallástegui, ha destacado que las políticas de seguridad "deben construirse desde el rigor, sin negar las preocupaciones existentes en la sociedad, pero tampoco sobredimensionarlas ni alimentar discursos alarmistas".

En este sentido, ha considerado que la respuesta de las instituciones debe basarse en datos contrastados, en el conocimiento del territorio y de los cambios sociales, en la escucha de la ciudadanía, y en la evaluación permanente de las medidas adoptadas.

El PNV y el PSE-EE consideran que el Parlamento Vasco debe contribuir a "construir un diagnóstico compartido, fijar las prioridades políticas, y favorecer acuerdos amplios sobre el modelo de seguridad que Euskadi necesita para los próximos años".

Ambos partidos argumentan que la celebración de un debate monográfico "permitirá confrontar propuestas con rigor, incorporar las conclusiones del 'Basque Segurtasun Foroa' y orientar el futuro 'Plan Integral de Seguridad 2026-2030'".

El debate monográfico tomaría como punto de partida el proceso de reflexión y participación del referido foro llevado a cabo en torno a la seguridad en Euskadi.

Tras 33 encuentros y la participación de cerca de mil personas procedentes de instituciones, cuerpos policiales y servicios de emergencias, organizaciones sociales, agentes económicos, ámbitos educativos, asociaciones y ciudadanía, el 'Basque Segurtasun Foroa' ha hecho públicas sus conclusiones y propuestas.

Estas aportaciones pretenden ofrecer una base para conocer las preocupaciones y experiencias existentes en los distintos territorios y comarcas, identificar prioridades, y reforzar la cooperación entre quienes intervienen en el sistema de seguridad pública.

Más allá de que sus conclusiones sirvan como un antecedente técnico del futuro 'Plan Integral de Seguridad 2026-2030', PNV y PSE-EE sostienen que estas, tanto por su alcance como por la diversidad de las aportaciones recogidas, "deben ser también objeto de conocimiento en la sede de la representación política de la ciudadanía vasca a través del pleno monográfico que plantean".